തിരുവനന്തപുരം: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പിഴ കുറയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം വൈകും. ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച കരട് നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ നിയമോപദേശം വൈകുന്നതാണ് കാരണം.

ഫയല്‍ നിയമവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച സര്‍ക്കാരിനു നല്‍കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രഭേദഗതിയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിനു പിഴ നിശ്ചയിക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള ഏഴു നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്കു പുറമേ പരാതി ഉയര്‍ന്ന മറ്റിനങ്ങളില്‍കൂടി നിരക്കു കുറയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ കരട് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഇതിന്റെ നിയമസാധുതയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ബുധനാഴ്ച യോഗം ചേര്‍ന്നു. കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍വാഹന നിയമഭേദഗതി നിലവില്‍ വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഓഫീസ് നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ മാറ്റംവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. പിഴ കുറച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്താലും കോടതിയില്‍ ചോദ്യംചെയ്യാനിടയുണ്ട്. ഇതുംകൂടി കണക്കിലെടുത്തേ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

