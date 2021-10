വാഹനരേഖകളും ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സുകളും പിഴകൂടാതെ പുതുക്കാന്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സാവകാശം അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍. കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം രേഖകള്‍ പുതുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇളവ് നീട്ടിയത്.

നിലവിലുള്ള സാവകാശം ഈ മാസം 31-ന് അവസാനിക്കും. മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പിന്റെ 'വാഹന്‍' വൈബ്സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായത് അപേക്ഷകരെ വലച്ചിരുന്നു. പലര്‍ക്കും അപേക്ഷ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതും തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു.

അടച്ചിടല്‍ സമയത്ത് ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ടെസ്റ്റുകള്‍ മുടങ്ങിയതിനാല്‍ ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ ലൈസന്‍സ് എടുക്കാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. സാരഥി, വാഹന്‍ സോഫ്റ്റ്വേറുകളില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റംവരുത്താന്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് സെന്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Government Give More Time To Renew The Driving Licence And Vehicle Documents