ന്യൂഡല്‍ഹി: രാവിലെ ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ ജനങ്ങല്‍ കാണുന്നത് ടയറുകള്‍ക്കുപകരം ഇഷ്ടികകളില്‍ ഉയര്‍ത്തിനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന കാറുകള്‍. ടാഗോര്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്‌സിനു സമീപം പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറുകള്‍ക്കാണ് ടയറുകള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് കാറുകളുടെ ടയറുകളാണ് മോഷണം പോയതെന്ന് രജോരി ഗാര്‍ഡന്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് ആറ് കാറുകളുടെ ടയറുകളും മോഷണംപോയി. ആഡംബര കാറുകളുടെ ടയറുകളാണ് മോഷണംപോയത്. അലോയ് വീലുകളോടുകൂടിയ ടയറുകളോടാണ് മോഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് പ്രിയം.



ജാക്കി ഉപയോഗിച്ച് കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയാണ് വീല്‍ അഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇഷ്ടികകളില്‍ താങ്ങിനിര്‍ത്തി ജാക്കി എടുത്തുമാറ്റും. പത്ത് മിനിറ്റുകൊണ്ട് നാല് വീലുകളും അഴിച്ചുമാറ്റും.

ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള കാറുകള്‍ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാല്‍ കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ പുതിയ സങ്കേതങ്ങള്‍ തേടുകായണെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു. അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും മോഷ്ടാക്കള്‍ ഉടന്‍ പിടിയിലാകുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights; Beware of the luxe tyre thieves in Delhi