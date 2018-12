തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നു. ഹോളോഗ്രാം പതിപ്പിച്ച സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുള്ള നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് വാഹനനിര്‍മാതാക്കള്‍ നല്‍കും. രജിസ്റ്റര്‍ചെയ്യുമ്പോള്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന നമ്പര്‍ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റില്‍ പതിച്ച് വാഹനത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല ഡീലര്‍മാര്‍ക്കാണ്. ഈ നിബന്ധന ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേന്ദ്രമോട്ടോര്‍വാഹനചട്ടത്തില്‍ ഭേദഗതിവരുത്തി വിജ്ഞാപനമിറക്കി.

പൊതു, സ്വകാര്യ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് നിറങ്ങള്‍തന്നെ തുടരും. പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ നിബന്ധന ബാധകമല്ല. എന്നാല്‍, പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്‌ളേറ്റുകള്‍ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് അവ ഘടിപ്പിക്കുകയുമാവാം. 2001 സെപ്റ്റംബറില്‍ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിയമഭേദഗതി നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ചുരുക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് പദ്ധതി നടപ്പായത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിന് പലതവണ ടെന്‍ഡര്‍ വിളിച്ചെങ്കിലും ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം കോടതിയിലെത്തിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നടപടികള്‍ തടസ്സപ്പെട്ടു.

പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് വാഹനവില്‍പ്പനയുടെ ഭാഗമായി. നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് നിര്‍മിക്കാന്‍ അംഗീകാരമുള്ള ഏജന്‍സിയെ വാഹനനിര്‍മാതാവിന് ഏര്‍പ്പെടുത്താം. രജിസ്ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍, എന്‍ജിന്‍, ഷാസി നമ്പറുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റിക്കറും മുന്‍വശത്തെ ഗ്ലാസില്‍ പതിക്കും. ഇത് ഇളക്കിമാറ്റാനോ തിരുത്താനോ കഴിയില്ല. ഇളക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നശിച്ചുപോകുംവിധമാണ് സ്റ്റിക്കര്‍ നിര്‍മാണം. ഗ്ലാസ് മാറേണ്ടിവന്നാല്‍ പുതിയ സ്റ്റിക്കറിന് അംഗീകൃത സര്‍വീസ് സെന്ററിനെ സമീപിക്കണം.

സ്‌ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരുതവണമാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന റിവെറ്റ് തറച്ചാണ് അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍ പിടിപ്പിക്കുക. ഹോളോഗ്രാമാണ് മറ്റൊരു സുരക്ഷാമുദ്ര. നമ്പര്‍പ്ലേറ്റുകള്‍ക്ക് ഇതോടെ ഏകീകൃത സ്വഭാവം വരും. മോഷ്ടിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അതിസുരക്ഷാനമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് തരപ്പെടുത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വാഹനത്തിന്റെ അസല്‍രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയാലേ നമ്പര്‍പ്ലേറ്റ് ലഭിക്കൂ. എന്‍ജിന്‍, ഷാസി നമ്പറുകളും പരിശോധിക്കും. ഇവ ദേശീയവാഹന രജിസ്റ്ററുമായും ഒത്തുനോക്കാം. മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എന്‍ജിന്‍, ഷാസി നമ്പറുകള്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ ദേശീയരജിസ്റ്ററിലേക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights; All new vehicles to come with high security number plates from April 2019