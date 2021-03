കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊടല്‍ നടക്കാവില്‍ പത്തൊമ്പതുകാരന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ അപകടമുണ്ടാക്കി, നിര്‍ത്താതെ പോയ വാഹനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് പന്തീരങ്കാവ് പോലീസ്. ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിന് ഇടിച്ച് നിര്‍ത്താതെ പോയ വാഹനം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 24-ാം തീയതിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച വാഹനത്തിന്റെ പാര്‍ട്‌സുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍നിന്ന് ഇടിച്ച വാഹനം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മാരുതിയുടെ എര്‍ട്ടിഗയാണെന്ന് ഡീലര്‍ഷിപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ നന്നാക്കാനെത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ വിവരമാണ് പോലീസ് തേടുന്നത്.

അപകടത്തില്‍ കാറിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ സൈഡിന് കാര്യമായ തകരാര്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുള്ളവരോ, റിപ്പയര്‍ ചെയ്യുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരോ പന്തീരങ്കാവ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നാണ് പോലീസ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 0495 2437300, 9947711502, 8281773412, 9495083960 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

ഈ വാഹനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അവരുടെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് അധികൃതര്‍ ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പള്‍സര്‍ ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു 19-കാരനായി ആദില്‍ എന്ന യുവാവാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. ഈ അപകടത്തില്‍ പന്തീരങ്കാവ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Accident Case; Police Seek Help For Caught The Vehicle