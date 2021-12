മൂന്നടിമാത്രം ഉയരമുള്ള ഹൈദരാബാദുകാരന്‍ ഗട്ടിപ്പള്ളി ശിവപാല്‍ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. തീരെ ഉയരക്കുറവുള്ള 'ഡ്വാര്‍ഫിസം' എന്ന ശരീരികാവസ്ഥയുള്ളയാള്‍ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് നേടുന്നത്. ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സിലേക്ക് ഈ നാല്‍പ്പത്തിരണ്ടുകാരന് നാമനിര്‍ദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കലശലായപ്പോള്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ശിവപാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തിരഞ്ഞു. യു.എസ്. പൗരന്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ട് അതനുസരിച്ച് കാറില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി. തന്റെ പൊക്കക്കുറവ് പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുംവിധം കാര്‍ സീറ്റും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഉയര്‍ത്തിസ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ മാറ്റംവരുത്തിയ കാറില്‍ സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചു.

പക്ഷേ, ലൈസന്‍സ് കിട്ടാന്‍ പലതുണ്ടായിരുന്നു കടമ്പ. ലൈസന്‍സിനുവേണ്ട ഉയരനിബന്ധനകള്‍ ശിവപാലിനു വിനയായി. അദ്ദേഹം തോറ്റില്ല. അധികൃതര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ നല്‍കി. അങ്ങനെ ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റും ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റും പാസായി ലൈസന്‍സ് സ്വന്തമാക്കി. ശരീരിക വെല്ലുവിളികളുള്ളവര്‍ക്കായി അടുത്തകൊല്ലം ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂള്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ശിവപാല്‍.

തന്റെ ജില്ലയായ കരിംഗറില്‍ ബിരുദം നേടുന്ന ആദ്യ ദിവ്യാംഗനാണ് അദ്ദേഹം. ഹൈദരാബാദില്‍ സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു. സീരിയലിലും സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയോടൊപ്പം പോകുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍ മോശം പറഞ്ഞതോടെയാണ് സ്വന്തമായി കാറുവാങ്ങി ഓടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ശിവപാല്‍ പറഞ്ഞു.

