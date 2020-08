കേരളത്തിലെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ചെന്നൈയിലേക്ക് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍വീസ് എന്ന ആവശ്യത്തിന് ഏറെനാളെത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. 'നാടെത്താന്‍' എന്ന പേരില്‍ മാതൃഭൂമി നടത്തിയ പ്രചാരണപരമ്പര ഈ ആവശ്യവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. മുമ്പ് മടിച്ചുനിന്നിരുന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഇപ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് താത്കാലിക സര്‍വീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്ഥിരം സര്‍വീസിസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയര്‍ത്തി. ടെലഫോണ്‍ മുഖേന മാതൃഭൂമിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. എം.ഡി. ബിജു പ്രഭാകര്‍ ചെന്നൈ സര്‍വീസിനെയും അതിന്റെ സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു:

? ചെന്നൈയിലേക്ക് സ്ഥിരം സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ചെന്നൈയിലേക്ക് പുതിയ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചാല്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ എത്ര കിലോമീറ്റര്‍ ഓടുന്നുവോ അത്രയും കിലോമീറ്റര്‍ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ ബസ് കേരളത്തിലൂടെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ അനുവദിക്കണം. പാലക്കാട്ടുനിന്ന് ചെന്നൈവരെ എത്താന്‍ ദീര്‍ഘദൂരം തമിഴ്‌നാട്ടിലൂടെ പോകണം. ഇത്രയുംദൂരം തമിഴ്‌നാട് ബസ് കേരളത്തില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യുടെ സര്‍വീസുകളെ ബാധിക്കും.

ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിലും ചെന്നൈയിലെ മലയാളികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഇവിടേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ തയ്യാറാണ്. ദീര്‍ഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് യോജിച്ച സ്ലീപ്പര്‍, സെമി സ്ലീപ്പര്‍ ബസുകള്‍ വേണം. കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ 25 വീതം സ്ലീപ്പര്‍, സെമി സ്ലീപ്പര്‍ ബസുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുലഭിച്ചാല്‍ ചെന്നൈ കൂടാതെ കൂടുതല്‍ അന്തസ്സംസ്ഥാന സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കും.

? താത്കാലിക സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടിവരുന്നത്

അധികലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഇപ്പോള്‍ താത്കാലിക സര്‍വീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആളില്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. 10-15 യാത്രക്കാരുമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ്.

താത്കാലിക സര്‍വീസിന് ആളില്ലാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഇതിനകം ബുക്ക് ചെയ്തവരെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് യാത്രാതീയതി മാറ്റിയാണ് ഈ മാസം 27, 28 തീയതികളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. യാത്രക്കാര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായി. യാത്രക്കാരില്ലെങ്കില്‍ സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നേരത്തേത്തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. യാത്രക്കാരില്ലെങ്കില്‍ ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള സര്‍വീസുകളും നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല.

? എത്ര യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കില്‍ നഷ്ടമില്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കും

സാധാരണ ബസ് ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിക്കുന്നതിന് ഇന്ധനം ചെലവ്, തേയ്മാനം അടക്കം ശരാശരി 25 രൂപ വേണം. സ്ലീപ്പര്‍, സെമി സ്ലീപ്പര്‍ എ.സി. ബസുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ 30 മുതല്‍ 35 രൂപവരെയാകും. ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോള്‍ 30 പേരെങ്കിലുമില്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. ബെംഗളൂരു സര്‍വീസുകളില്‍നിന്ന് ഒരു കിലോ മീറ്ററിന് 4555 രൂപ വരെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

? ചെന്നൈയിലേക്ക് സര്‍വീസ് സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍വേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍വേ ഒന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. താത്കാലിക സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചതുതന്നെ ചെന്നൈയിലെ മലയാളി സംഘടനകളും നോര്‍ക്കയും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചാണ്. എന്നാല്‍ ലാഭകരമല്ലാതെ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് സാധിക്കില്ല.

? പാഴ്‌സല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തി യാത്രാനഷ്ടം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലേ

യാത്രാ സര്‍വീസിനൊപ്പം പാഴ്‌സല്‍ സര്‍വീസ് സാധിക്കില്ല. അതിനായി പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തണം. യാത്രക്കാരില്‍നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന പണംകൊണ്ട് യാത്രാ സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താന്‍ കഴിയണം.

? തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കില്ലേ

തീര്‍ച്ചയായും സാധിക്കും. തീവണ്ടികളില്‍ എ.സി. ക്ലാസുകളിലെ അതേ നിരക്കില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് കഴിയും. യാത്രാസമയത്തില്‍ തീവണ്ടികളെക്കാള്‍ മുന്നിലെത്തുന്ന തരത്തില്‍ സര്‍വീസ് ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും.

? സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ കുത്തക റൂട്ടില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ സജ്ജമാണോ

എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്വകാര്യ സര്‍വീസിനെക്കാള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിക്കും. സമയക്രമം പാലിച്ച് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ല. നോണ്‍സ്‌റ്റോപ്പ് ബസുകള്‍ ബൈപാസ് മാര്‍ഗത്തില്‍ പോകുന്നതിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

? ചെന്നൈ മലയാളികള്‍ക്ക് സ്ഥിരം സര്‍വീസ് ഉടന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ

യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കില്‍ മറ്റ് പരിമിതികളെയും തടസ്സങ്ങളെയും മറികടന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ, നഷ്ടത്തില്‍ ബസ് ഓടിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. നഷ്ടം സഹിച്ച് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ വാടക സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനും തയ്യാറാണ്. ഒരു ബസ് ഒന്നിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താല്‍ അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച സര്‍വീസ് നടത്തും.

Content Highlights: An Interview With Kerala SRTC MD Biju Prabhakar On Interstate Bus Service