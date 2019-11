കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഇനി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് റേഞ്ച് റോവറും ഫോര്‍ച്യുണറുമില്ല. പകരം പത്ത് വര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ടാറ്റ സഫാരിയാണ് ഇവര്‍ക്ക് യാത്രയൊരുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരെ ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷ നല്‍കുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന്‌ മാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനം 10 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ടാറ്റ സഫാരി എസ്.യു.വിയിലേക്ക് മാറിയത്.

ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് പുറമെ, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെയും സുരക്ഷ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രയൊരുക്കിയിരുന്ന ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ്-7 എസ്‌യുവിയായിരിക്കും തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുക.

പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച എസ്.പി.ജി. സേനയുടെ സുരക്ഷ എവിടെപ്പോകുമ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്ന അവസ്ഥയില്‍നിന്നാണ് നൂറോളം വരുന്ന സെഡ് പ്ലസ് ഭടന്മാരുടെ സുരക്ഷയിലേക്ക് സോണിയ മാറിയത്. ഒപ്പം വാഹനവും പഴയതാക്കി.

എസ്.പി.ജി. സുരക്ഷാവലയത്തില്‍ സോണിയാഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും വെടിയുണ്ടയേല്‍ക്കാത്ത റേഞ്ച് റോവേഴ്‌സും രാഹുല്‍ഗാന്ധിക്ക് ഫോര്‍ച്യൂണറുമാണ് വാഹനങ്ങളായി ലഭിച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights: Sonia Gandhi And Rahul Gandhi Get Tata Safari For Their Journey