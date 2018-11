മാരുതിയേപ്പോലെ ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ മറ്റാര്‍ക്കറിയാം? അപ്പോള്‍പ്പിന്നെ ഒന്നും കാണാതെ അവര്‍ തുനിഞ്ഞിറങ്ങില്ല. പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കാറിനേപ്പറ്റിയാണ്. അതെ, വിപണിയില്‍ വന്‍ വിജയം തീര്‍ത്ത വാഗണ്‍ ആറിന്റെ, സമ്പൂര്‍ണ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിനായി ഇന്ത്യക്ക് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.

വാഗണ്‍ആറിനോട് വളരെയധികം സാദൃശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ റോഡ് പരീക്ഷണം മാരുതി ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടങ്ങി. ഡല്‍ഹിയിലെ റിങ് റോഡിലൂടെ ഗുരുഗ്രാം ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന മാരുതിയുടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രവും വീഡിയോയും 'മാതൃഭൂമി'ക്ക് ലഭിച്ചു.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനലോകം ഇന്നും ശൈശവദശയിലാണെന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല, ആഗോള വിപണികളില്‍പ്പോലും അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാല്‍, ഒരുകാര്യം ഉറപ്പാണ്. ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക വാഹനഭീമന്‍മാരും ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു. പിന്നെ, മാരുതി മാത്രം മൗനംപാലിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ വിപണിയെ മുന്നില്‍നിന്ന് നയിക്കുന്ന മാരുതിക്ക് രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടേയും അമരക്കാരാകാന്‍ സാധിക്കുമോ? 2020-ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ കാലുകുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഗണ്‍ആറിന്റെ പരീക്ഷണക്കാഴ്ചകളിലേക്ക്...

ഡല്‍ഹിയിലെ റോഡില്‍ പരീക്ഷണയാത്ര നടത്തുന്ന മാരുതിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാഗണ്‍ആര്‍ എന്ന പേരില്‍ തന്നെ ഇറങ്ങുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് അത് വാഗണ്‍ആര്‍ ആണെന്ന് പറയാം. മാരുതി വിദേശ വിപണികളില്‍ ഇറക്കുന്ന സുസുക്കി സോളിയോയുമായും ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന് വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍, സോളിയോക്ക് വാഗണ്‍ആറില്‍ ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ രൂപമാകും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്.

ഇ- വാഗണ്‍ ആര്‍ കാഴ്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ?

സുസുക്കി സോളിയോയില്‍ നിന്ന് സ്വാധീനമുള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ രൂപകല്‍പ്പന. ടോള്‍ബോയ് രൂപം കൃത്യമായി നിലനിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകള്‍, വളരെ താഴെയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ടെയില്‍ ലാമ്പ് എന്നിവയാണ് ഇ-വാഗണ്‍ആറിനെ സാധാരണ മോഡലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

സുസുക്കി സോളിയോയുടെ അത്രയും നീളവും വലിപ്പവും ഇ-വാഗണ്‍ആറിനില്ല. വാഗണ്‍ആറിന്റെ ഐക്കോണിക്ക് എന്നു പറയാവുന്ന ബോഡിറെയിലും ഇ-വാഗണ്‍ആറില്ല. എന്നാല്‍, പിന്നില്‍ സ്പോയിലര്‍ ഉണ്ട്. വളരെ താഴ്ന്ന് ബമ്പറിനോട് മുട്ടിനില്‍ക്കുന്ന ടെയില്‍ ലാമ്പുകളാണ് വാഹനത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.

വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിലും വ്യത്യസ്തത നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുമയുള്ള ബി പില്ലറാണ് ഇ-വാഗണ്‍ആറിലുള്ളത്. മുകളില്‍ കനം കുറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുന്തോറും വീതി കൂടി വരുന്ന ബി പില്ലറാണിതിലുള്ളത്. ബി പില്ലറിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് കറുപ്പ് നിറവും താഴേക്ക് പുഴയൊഴുകും പോലെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ഡിസൈനുമുണ്ട്. സി പില്ലറിന് തൊട്ടുമുന്നിലായി കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പില്ലറും വാഹനത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട്.

ഇടതുവശത്ത് മുന്നിലേയും പിന്നിലേയും ചക്രങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലായി രണ്ട് ചാര്‍ജിങ് പോയിന്റുകള്‍ വാഹനത്തിലുണ്ട്.

വാഗണ്‍ആറിനേക്കാള്‍ നീളം കുറഞ്ഞ ബോണറ്റ്, നടുക്കുവെച്ച് രണ്ടായി പകുത്ത രൂപത്തില്‍ വീതി കുറഞ്ഞ് പരന്നിരിക്കുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പുകള്‍, ബംപറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രില്ലുകളുമാണ് മുന്‍വശത്തെ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി എബിഎസും ഡ്യുവല്‍ എയര്‍ബാഗുമുള്‍പ്പെടെയാവും ഇ-വാഗണ്‍ആര്‍ എത്തുക.

പെര്‍ഫോമന്‍സ്

എന്‍ജിന്‍ വിവരങ്ങള്‍ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഊഹിക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍, വളരെ സ്റ്റഡിയായി കുതിക്കുന്നതാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ റോഡില്‍ കണ്ടത്.

ഒരു തവണ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ 150 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാകും മാരുതിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കമ്പനിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് വാഹനം ആദ്യമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ്.

ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങളായി. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ വിപണിയെ നയിക്കുന്ന മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാകും ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള കാറിന്റെ ഏതാണ്ട് അതേ രൂപത്തില്‍ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും ഇറക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇ-വാഗണ്‍ആര്‍ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വാഹനത്തിനുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ വാഹനരംഗം ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് ശക്തമായി ചുവടുവെക്കാന്‍ ഇനി എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. ചാര്‍ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വാഹനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വായുമലിനീകരണവും സാമ്പത്തിക ചെലവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇനിയുള്ള ലോകം ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കും.

വിശ്വാസയോഗ്യമായതും മറ്റു വാഹനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന പെര്‍ഫോമന്‍സ് നല്‍കുന്നതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇനിയെത്ര കാത്തിരിക്കണം. അതിനുള്ള ഉത്തരം മാരുതി പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വാഗണ്‍ ആറിലൂടെയാകുമോ?.

