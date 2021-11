വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ നമ്പര്‍ ഒഴികെയുള്ള എഴുത്തുകളും അലങ്കാരങ്ങളും രാജ്യമൊട്ടുക്കും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, വാഹനം എടുക്കുമ്പോള്‍ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ 'SEX' എന്ന് ഏഴുതിയാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന തലവേദനയാണ് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റിലെ ഈ സെക്‌സ് എന്ന ഏഴുത്ത്. വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സീരീസ് EX എന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍ ആയതോടെയാണ് ഈ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

സ്‌കൂട്ടറിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷന് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്‌നമുള്ളതെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പ്ലേറ്റില്‍ പ്രധാനമായും സ്റ്റേറ്റ് കോഡ്, ജില്ലയുടെ നമ്പര്‍, ഏത് വാഹനമാണെന്നതിന്റെ സൂചന, ലേറ്റസ്റ്റ് സീരീസ്, നമ്പര്‍ എന്നിങ്ങനെയാണ് നല്‍കാറുള്ളത്. സ്‌കൂട്ടര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വാഹനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി 'S' നല്‍കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ ഇത് പതിവാകുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. DL 3SEX എന്നാണ് നമ്പര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ വളരെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഇത്തരം നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ കാണുമ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ പരിഹസിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ആളുകള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നത്. സ്‌കൂട്ടര്‍ ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങളില്‍ ഈ പ്രശ്‌നമില്ലാത്തതിനാല്‍ മറ്റ് നടപടികള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും നിലവില്‍ ഇല്ലെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

ദീപാവലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പിതാവ് സമ്മാനിച്ച സ്‌കൂട്ടര്‍ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്‍ സെക്‌സ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഈ സംഭവം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടാന്‍ കാരണം. യുവതി ഈ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അവര്‍ നിസ്സഹായരാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇക്കാര്യം വാഹനമെടുത്ത ഡീലര്‍ഷിപ്പില്‍ അറിയിച്ചെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് പരുക്കന്‍ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

