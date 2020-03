മേച്ചിറ (ചാലക്കുടി): വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നതിനാല്‍ വീട്ടില്‍ കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന യുവാവ് ബൈക്കപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. മേച്ചിറ കാര്യാടന്‍ സുരേഷിന്റെ മകന്‍ സുജിത്ത് (30) ആണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയതാണെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞതിനാല്‍ സുജിത്തിനെ ചികിത്സിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഇതുസംബന്ധിച്ച മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 12-ന് ദുബായില്‍നിന്ന് വന്ന സുജിത്തിനോട് വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. 13, 14 തീയതികളില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ സുജിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സുജിത്ത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ബൈക്കില്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അപകടത്തില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് മതിലിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന നായരങ്ങാടി തുമ്പരത്തുകുടി രാജുവിന്റെ മകന്‍ അര്‍ജുന്‍ (27) സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു.

ഗുരുതരപരിക്കേറ്റ സുജിത്ത് തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മരിച്ചത്.

