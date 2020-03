ഹരിപ്പാട്: മനോനില തെറ്റിയ ആറു സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും പ്രായമായ അമ്മയ്ക്കും തുണയായിരുന്ന യുവാവിനെ മൂന്നുദിവസമായി കാണാനില്ല. സ്വന്തം പേരുപോലും പറയാനറിയാത്ത സഹോദരങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയിരുന്ന ചേട്ടനായിരുന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴ എസ്.എന്‍. നഗര്‍ തൈക്കാട്ടില്‍ റജി (40) യെയാണ് കാണാതായത്.

തങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനെയാണ് കാണാതായതെങ്കിലും അതുപോലും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത സഹോദരങ്ങള്‍, എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലും മുറ്റത്തുമായി നില്‍ക്കുന്നത് നെഞ്ചുനീറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. തൃക്കുന്നപ്പുഴ എസ്.എന്‍. നഗറിലെ തൈക്കാട്ടില്‍ പരേതനായ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ സങ്കടക്കാഴ്ച. കൃഷ്ണനും ഭാര്യ ശാരദയ്ക്കും 14 മക്കളായിരുന്നു. ഇവരില്‍ ഇളയവരായ മണി (45), പ്രദീപ് (44), റോജി (42), പ്രിയ (38), രഞ്ജു (28), ചിഞ്ചു (23) എന്നിവരാണ് മനോനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയില്‍ ജീവിക്കുന്നത്.

പാചകത്തൊഴിലാളിയായ റജിയാണ് അമ്മയെയും ഈ ആറുപേരെയും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ റജി പുറത്തേക്ക് പോയതാണ്. പിന്നീട്, കണ്ടിട്ടില്ല. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓഫാണ്. വീട്ടിലെ അവസ്ഥകാരണം എവിടെപ്പോയാലും വൈകാതെ മടങ്ങിയെത്തുന്നതാണ് പതിവ്. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവരമറിയാത്തതിന്റെ അങ്കലാപ്പിലാണ് ശാരദ. അയല്‍ക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അവര്‍ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. റജി ഒരാളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ടായിരുന്നത്രെ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയിരുന്നെന്നാണ് അയല്‍വാസികളില്‍നിന്ന് മനസ്സിലായത്.

കൃഷ്ണനും ശാരദയ്ക്കും ഏഴ് ആണും ഏഴ് പെണ്ണുമായിരുന്നു. ഇവരില്‍ മൂന്ന് ആണുങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേരാണ് മനോനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയില്‍ ജീവിക്കുന്നത്. ചിലര്‍ക്ക് ജനിച്ചപ്പോഴേ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വളര്‍ന്നശേഷമാണ് മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിയത്. ആര്‍ക്കും കാര്യമായ ചികിത്സയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആണ്‍മക്കളില്‍ ഒരാള്‍ നേരത്തെ നാടുവിട്ടുപോയിരുന്നു.

റജിയുടെ ഇളയ സഹോദരന്‍ ജയനായിരുന്നു നേരത്തെ വീട്ടുകാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിയിരുന്നത്. നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് വൃക്കരോഗം പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇയാള്‍ മരിച്ചു. ഒരു സഹോദരി വൃക്ക നല്‍കുകയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സ നടത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട്, റജിയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത്. മറ്റു സഹോദരങ്ങള്‍ വിവാഹിതരായി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നു. ആര്‍ക്കും കാര്യമായ സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല. റജിയുടെ വരുമാനം മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം.

'ഏഴ് വയറുകഴിഞ്ഞുപോകണം, നാളത്തേക്കുള്ള വകപോലും വീട്ടിലില്ല'- കാഴ്ച തകരാറും ശാരീരിക അവശതകളും നിമിത്തം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ശാരദ കണ്ണീരോടെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും റജിയെ കണ്ടെത്തിയാലെ ഈ 'മിണ്ടാപ്രാണികളെ' സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളെന്ന് അയല്‍വാസികളും പറയുന്നു.

