കായംകുളം: പത്തിയൂര്‍ പ്ലാമൂട്ടില്‍ ജോസിന്റെ വീട്ടില്‍ കയറി ബൈക്ക് കത്തിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് യുവാവിനെ ചോദ്യംചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ജോസിന്റെ വീടിന്റെ പോര്‍ച്ചില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നാല് ബൈക്കുകളാണ് കത്തിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് നാലാമത്തെ ബൈക്ക് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മൂന്നിനായിരുന്നു മൂന്ന് ബൈക്കുകള്‍ കത്തിച്ചത്. രണ്ട് സംഭവങ്ങള്‍ക്കും സമാന സ്വഭാവമാണുള്ളതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുഖംമൂടി ധരിച്ച് ഒരു യുവാവ് ബൈക്ക് കത്തിക്കാനെത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം ജോസിന്റെ വീട്ടിലെ സി.സി.ടി.വി.യില്‍നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. സാങ്കേതികവിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആള്‍ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ശത്രുക്കളാരുമില്ലെന്ന് ജോസ് പറയുമ്പോഴും അനുബന്ധമായി മറ്റുചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മകളെ ശല്യംചെയ്തിരുന്ന ഒരു യുവാവിനെതിരേ ജോസ് അയാളുടെ വീട്ടുകാരോട് നേരത്തേ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വീട്ടുകാരോട് ഉറപ്പും വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനുശേഷവും ഇയാളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്.

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മൂന്നിന് മൂന്ന് ബൈക്കുകള്‍ കത്തിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് അന്വേഷണം ഇതിലേക്ക് തിരിയാന്‍ കാരണം. മകളെ ശല്യംചെയ്ത യുവാവിന് ഇപ്പോള്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

