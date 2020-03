ചെങ്ങന്നൂര്‍: പ്രിയതമന്‍ മരിച്ചിട്ട് പത്തുദിവസം കഴിഞ്ഞു. കടല്‍ കടന്നെത്തിയ ഭാര്യക്കും മക്കള്‍ക്കും മൃതദേഹം ഒരു നോക്കുകാണാന്‍ ഇനിയും 14 ദിവസംകൂടി കാത്തിരിക്കണം. അമേരിക്കന്‍ മലയാളിയായ കല്ലിശ്ശേരി കല്ലുപാലത്തിങ്കല്‍ സാജന്റെ (61) കുടുംബമാണ് കൊറോണ കാരണം ശവസംസ്‌കാരംപോലും നടത്താനാവാതെ വലയുന്നത്. ഹോട്ടല്‍ ബിസിനസ്സുകാരനായ സാജനും ഭാര്യ സുബ, മക്കളായ ജിതിന്‍, നേഹ, നവീന എന്നിവര്‍ 25 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാണ്. ആസ്ത്മ ചികിത്സയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് സാജന്‍ നാട്ടിലെത്തിയത്.

ചിങ്ങവനത്ത് താമസമാക്കിയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 14-ന് രാവിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് നാട്ടിലെത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കൊറോണ തീവ്രമായ അമേരിക്ക വിദേശയാത്ര വിലക്കിയതാണ് കാരണം. യു.എസ്. സൈന്യത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റനായ മൂത്ത മകന്‍ ജിതിന് അവധിപോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സുബയ്ക്കും രണ്ടുപെണ്‍മക്കള്‍ക്കും 10 ദിവസത്തിനുശേഷമാണ് നാട്ടിലെത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

യാത്രാ അനുമതിക്കായി സാജന്റെ മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നാട്ടില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി വഴി ഹാജരാക്കേണ്ടിവന്നു. യു.എസില്‍നിന്ന് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങി അവിടെനിന്ന് ബസില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിന് കല്ലിശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തുംവരെ ഇവരനുഭവിച്ച ദുരിതം ചില്ലറയല്ല. ഇനി 14 ദിവസം ഏകാന്ത വാസത്തിനുശേഷമേ ശവസംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

