തൃശൂര്‍ : കേന്ദ്ര കൃഷി- കര്‍ഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പും സംയക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് വൈഗ കൃഷി ഉന്നതി മേളക്ക് തൃശൂര്‍ തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനത്ത് പ്രൗഢമായ തുടക്കം. കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ജസ്റ്റിസ് പി. സദാശിവം ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് നിര്‍വ്വഹിച്ചതോടെയാണ് ഡിസംബര്‍ 30 വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പശാലയും പ്രദര്‍ശനവും ആരംഭിച്ചത്.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്നും പോഷക സമൃദ്ധവും ഉല്പാദന വര്‍ദ്ധനവും സുസ്ഥിരവുമായിരിക്കണം കൃഷിയെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. പ്രളയത്തിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ നമ്മെ കൂടുതല്‍ പാരിസ്ഥിതിക ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കണം. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വര്‍ദ്ധനവ് ഇക്കാലത്ത് അനിവാര്യമാണ്.

കൃഷി മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍ കുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ്, ജനപ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖര്‍, വിദഗ്ധര്‍, കര്‍ഷകര്‍ തുടങ്ങി അനേകം പേര്‍ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു. പുനര്‍ജനി ,പ്രതീക്ഷ, പ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേദികളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറുകളും ചര്‍ച്ചകളും ആരംഭിച്ചു. പ്രളയാനന്തര കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുനര്‍ജ്ജനി, പഴം- പച്ചക്കറി, പുഷ്പ കൃഷി, കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവ ആസ്പപദമാക്കിയാണ് സെമിനാറുകള്‍.യുവകര്‍ഷക സംഗമം , ബിസിനസ് മീറ്റുകള്‍ എന്നിവയും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട്. പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ 350 ലധികം സ്റ്റാളുകള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല , കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ,കര്‍ഷക കൂട്ടായ്മകള്‍ എന്നിവ വൈഗ കൃഷി ഉന്നതി മേളയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ 30-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

തയ്യാറാക്കിയത്: സി.വി.ഷിബു

Content highlights: Agriculture, Vaiga 2018, Farmers, Value added products, value addition for income generation in agriculture