കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ച പച്ചക്കറികളെപ്പറ്റിയും അവ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിരന്തരം സംവാദങ്ങള്‍ നടക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് എന്താണ് പ്രായോഗികമായ ബദല്‍ എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇപ്പോഴും മാരക കീടനാശിനികള്‍ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം കീടനാശിനി മുക്തമായ ഭക്ഷണമെന്ന ആശയത്തില്‍ പ്രത്യാശ പകരുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് സ്‌പെയിനില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്.

സ്‌പെയിനിലെ അല്‍മേരിയില്‍ ഉള്ള ഒരുപറ്റം കര്‍ഷകര്‍ തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തില്‍ കീടനാശിനി ഒരിക്കല്‍ പോലും പ്രയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കീടബാധകളില്‍ നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നാകും നിങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുക. സാധാരണ പോലെ തുറസായ സ്ഥലത്തല്ല ഇവിടെ കര്‍ഷകര്‍ വിളകള്‍ ഉത്പദിപ്പിക്കുന്നത്, പകരം ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് രീതിയിലാണ്. 30,000 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്ത് വിശാലമായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ കൃഷിയിടം ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ പോലും വ്യക്തമായി കാണാന്‍ സാധിക്കും. 'പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സമുദ്രം' എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്‌. കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ഹൗസ് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.

ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കര്‍ഷകര്‍ ഇവിടെ കീടനാശിനിക്ക് പകരം കീടങ്ങളെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന മിത്രകീടങ്ങളെയാണ് വിളകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 'പ്ലാസ്റ്റിക് സമുദ്രത്തില്‍' നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തക്കാളി, വെള്ളരി, മുളക് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് യൂറോപ്പിലെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്ത പച്ചക്കറികള്‍ ഏകദേശം 25 ലക്ഷം ടണ്‍ വരുമെന്നാണ് കണക്ക്. സ്‌പെയിനില്‍ നിന്നുള്ള പച്ചക്കറി കയറ്റുമതിയുടെ പകുതിയോളം വരും ഇതെന്നറിയുമ്പോഴാണ് നവീന കൃഷിരീതിയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാകുന്നത്. മിത്രകീടങ്ങള്‍, ഷഡ്പദങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് വിളകളുടെ കാവല്‍ക്കാര്‍.

അന്റോണിയോ സമോറ എന്ന കര്‍ഷകനാണ് ആദ്യം കീടനാശിനിയെ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയ കൃഷിരീതി പരീക്ഷിച്ചത്. അല്‍മേരിയില്‍ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ വരുന്ന ഗ്രീന്‍ ഹൗസ് കൃഷിയിടം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായുണ്ട്. മുളകാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃഷി. ഇന്ന് രാവും പകലും തന്റെ മിത്രങ്ങള്‍ കൃഷിയിടത്തില്‍ അക്ഷീണം പ്രയത്‌നിക്കുകയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. സമോറയുടെ വിജയഗാഥ അറിഞ്ഞതോടെ മറ്റ് കര്‍ഷകരും പിന്നാലെയെത്തി. അല്‍മേരിയയിലെ 60 ശതമാനം തക്കാളി കര്‍ഷകരും സമോറയുടെ കൃഷിരീതിയിലേക്ക് മാറി. പിന്നാലെ മറ്റ് കര്‍ഷകരും. 2007 ന് ശേഷം കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം സ്‌പെയിനില്‍ 40 ശതമാനത്തോളം കുറവ് വരാന്‍ ഇത് കാരണമായി.

എങ്കിലും പൂര്‍ണമായും ജൈവരീതിയിലേക്ക് ചില കര്‍ഷകര്‍ മാറിയിട്ടില്ല. അവര്‍ ഇപ്പോഴും പണ്ട് മുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികള്‍ അവ എന്തിനെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

