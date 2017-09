പ്യോങ് യാങ്‌: ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബ് പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നെന്ന വാര്‍ത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ലോകം കേട്ടത്. സ്വന്തം രാജ്യം കരുത്തു തെളിയിച്ച ആ വാര്‍ത്ത കരുത്തും മൂര്‍ച്ചയും യോജിച്ച ശബ്ദത്തില്‍ പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ച വാര്‍ത്താ അവതാരകയാണ് റി ചുന്‍ ഹി. ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ വാര്‍ത്താ അവതാരകയാണ് റി.

40 വര്‍ഷമായി കൊറിയന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ടെലിവിഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായ വാര്‍ത്താ വായനക്കാരിയും റി തന്നെയാണ്‌. ഉത്തരകൊറിയയുടെ ശബ്ദം (വോയ്‌സ് ഓഫ് നോര്‍ത്ത് കൊറിയ), ജനങ്ങളുടെ വാര്‍ത്താവായനക്കാരി എന്നിങ്ങനെ പല വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ട് റിക്ക്.

മറ്റൊരു വിളിപ്പേരു കൂടിയുണ്ട് റിക്ക്- പിങ്ക് ലേഡി. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള കൊറിയന്‍ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലാണ് റി കൂടുതലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ പിങ്ക് ലേഡിയെന്ന വിളിപ്പേരു ലഭിച്ചത്.

