എത്ര ക്ഷോഭിച്ചാലും ഞങ്ങള്‍ കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനോടും ഉയരുന്ന തിരമാലകളോടും പോരാടുമ്പോള്‍ അവര്‍ ആറുപേര്‍ക്കും ഒരു മനസ്സായിരുന്നു. ഫാക്ക്‌ലാന്‍ഡ് ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള സമുദ്ര യാത്രക്കിടയിലാണ് ലെഫ്.കമാന്‍ഡര്‍ വര്‍തിക ജോഷിക്കും സംഘത്തിനും പസഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

പക്ഷേ അവര്‍ അചഞ്ചലായിരുന്നു. കാറ്റിലും പേമാരിയിലും പെട്ട് ആടിയുലയുന്ന ഐഎന്‍എസ്‌വി തരിണിയെ, കടലിനോട് മല്ലിട്ട് വനിതാ നാവികസേന നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാഴ്ച ഉള്‍ക്കിടലത്തോടെയല്ലാതെ കണ്ടുതീര്‍ക്കാനാകില്ല. ഒടുവില്‍ സുരക്ഷിതരായി അവര്‍ ഒഴുകി മുന്നേറി.

2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഗോവന്‍ തീരത്തുനിന്നും ലെഫ്.കമാന്‍ഡര്‍ വര്‍തിക ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വനിതാ നാവികസേന യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. നാവിക സാഗര്‍ പരിക്രമ എന്ന പേരിട്ട ഈ സാഹസിക യാത്രയുടെ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് നിര്‍വഹിച്ചത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനായിരുന്നു. സ്ത്രീ ശക്തി എന്തെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ തെളിയിക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായാണ് യാത്ര.

സെപ്റ്റംബര്‍ പത്തിന് തുടങ്ങിയ സാഗര പര്യടനത്തിന്‍ ഇതിനോടകം 7800 നോട്ടിക് മൈല്‍ ഇവര്‍ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ നേവി തന്നെയാണ് പ്രക്ഷുബ്ധമായ കാലാവസ്ഥയില്‍ ആടിയുലയുന്ന തരിണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വനിതാ നാവിക സേനയുടെ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. നിരവധി പേരാണ് ഇവരെ അഭിനന്ദിച്ചും ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

#WATCH: 6 women naval officers on INSV Tarini, trained at Ocean Sailing Node, brave their way through a storm in the Pacific Ocean while on the way to Falkland Islands (08.01.2018) (Source: Indian Navy) pic.twitter.com/j3uAm7b8bS