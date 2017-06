ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യക്കാരനായ നിങ്ങള്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്ല ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിലാണ് കുടുങ്ങിയതെങ്കില്‍ പോലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അവിടെയുമെത്തുമെന്ന് സുഷമ സ്വരാജ്. തന്റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ കരണ്‍ സയ്‌നിയെന്നയാള്‍ക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മറുപടി കൊടുത്തപ്പോള്‍ അത് വൈറലാകാന്‍ ഏറെ സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല.

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കരണ്‍ സയ്‌നിയെന്നയാള്‍ തമാശ രൂപേണ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. 'ഞാന്‍ ചൊവ്വയില്‍ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മംഗള്‍യാന്‍ വഴി അയച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീരാറായി. എപ്പോഴാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ മംഗള്‍യാന്‍ രണ്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്.'

ഇതിന് ഉചിതമായ മറുപടി നല്‍കിയ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ട്വീറ്റിന് 2200 റീട്വീറ്റുകള്‍ക്കൊണ്ടും 4500 ലൈക്കുകള്‍ കൊണ്ടുമാണ് ഫോളോവേഴ്‌സ് വരവേറ്റത്. നിങ്ങള്‍ എവിടെപ്പോയാലും ഇന്ത്യന്‍ എംബസി നിങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്നും സുഷമ പറഞ്ഞു. സുഷമ സ്വരാജിനെ കളിയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു കരണ്‍ സയ്‌നിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലുള്ള മറുപടി കൊണ്ട് കരണിന്റെ വായടപ്പിക്കാനും സുഷമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ഇത്തരം തമാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെപോലെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ വശീകരിക്കുന്ന പരിപാടി തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കൂവെന്നും ട്വീറ്റിന് മറപടിയായി ചിലര്‍ കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ട്വിറ്ററില്‍ സജീവമായ സുഷമസ്വരാജിന് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്‌സാണ് ഇപ്പോള്‍ തന്നെയുള്ളത്. വിദേശത്താണെങ്കില്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി അടുത്തുണ്ട്. അതല്ല ബഹിരാകാശത്താണെങ്കില്‍ അവിടെയും ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയെ അയക്കുമെന്ന് സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു.

Even if you are stuck on the Mars, Indian Embassy there will help you. https://t.co/Smg1oXKZXD