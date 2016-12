പഴയ പേപ്പര്‍കെട്ടുകള്‍ പരതുന്നതിനിടെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പോയകാല ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അമൂല്യ ഏട് കൈയില്‍ വന്നുപെടുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. എത്ര വിചിത്രമായിരിക്കുമല്ലേ ആ അനുഭവം.

തന്റെ പിതാവിന്റെ പേപ്പറുകള്‍ പരതുന്നതിനിടെ യു.എസില്‍ പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ ഡേവിഡ് ന്യൂബറിയുടെ കൈയിലെത്തിയത് അത്തരമൊരു അമൂല്യ രേഖയാണ്. 1973 ലെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാപ്പ്. അന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പേര് 'അര്‍പ്പാനെറ്റ്' ( ARPANet ) എന്നായിരുന്നു.

പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗില്‍ കാര്‍നെജീ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആര്‍ട്ടിലെ 'ആര്‍ട്ട് ട്രാക്ക്‌സ് സംരംഭം' വികസിപ്പിക്കലാണ് ഡേവിഡ് ന്യൂബറിയുടെ ജോലി. 1970 കളില്‍ പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗിലെ കാര്‍നെജീ മെലോണ്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നയാളാണ് ന്യൂബറിയുടെ പിതാവ്.

പിതാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്‍നെജി മെലോണില്‍ നിന്നുള്ള പേപ്പറുകള്‍ പരതുന്നതിനിടെയാണ്, 1973 ലെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ രേഖാചിത്രം പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ ന്യൂബറിക്ക് കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹമത് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Going through old papers my dad gave me, I found his map of the internet as of May 1973.



The entire internet. pic.twitter.com/0krvYoRGav