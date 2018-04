പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലെ ഒരു വന്‍ കണ്ടുപിടിത്തം എങ്ങിനെയാണ് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുക? ഉണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ എത്രത്തോളം? ആ കണ്ടുപിടിത്തത്തെ നിസാരവത്കരിക്കാന്‍ വരട്ടെ, വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ലളിതമല്ല കാര്യങ്ങള്‍. ആ കണ്ടുപിടിത്തം ശരിക്കും 'കളി മാറ്റുമെന്നാണ്' ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പറയുന്നത്. അതിശയകരമായ സാധ്യതകളിലേക്ക്‌ ഇത് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഗവേഷകരുടെ വാക്കുകള്‍.

കാര്യം എന്താണെന്നല്ലേ?

ജപ്പാന്‍ തീരത്ത് നിന്നും 1200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മിനാമിതോറി ദ്വീപിനടുത്ത് ആഴക്കടല്‍ മണ്ണില്‍ അപൂര്‍വമായ മൂലകങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന അപൂര്‍വ്വ ധാതുക്കളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍, മിസൈല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍, റഡാര്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍, ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ധാതുക്കള്‍ ഈ മണ്ണില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ക്യാമറ ലെന്‍സുകള്‍, സെല്‍ഫോണ്‍ സ്‌ക്രീനുകള്‍, സൂപ്പര്‍ കണ്ടക്റ്ററുകള്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന യിട്രിയമാണ് ഇവിടെ നിന്നും അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ലോഹ ധാതുക്കളില്‍ ഒന്ന്.

ഏകദേശം 780 വര്‍ഷത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന യിട്രിയം, 620 വര്‍ഷത്തോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന യൂറോപിയം, 420 വര്‍ഷത്തോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത്രയും ടെര്‍ബിയം, 730 വര്‍ഷത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഡിസ്‌പ്രോസിയം എന്നിവ ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത 1.6 കോടി ടണ്‍ വരുന്ന ധാതുക്കളില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടത്രേ. അതായത് അനന്തമെന്ന് പറയാവുന്ന അത്രയും മൂലകങ്ങള്‍ ഈ ദ്വീപനടിയിലെ മണ്ണില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അപൂര്‍വമായ ധാതുക്കള്‍ ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ അതിന്റെ ആവശ്യകത അടുത്തകാലങ്ങളില്‍ അഭൂതപൂര്‍വമായി വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം അമേരിക്കന്‍ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് സുപ്രധാനമായ പലമാറ്റങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധിതമാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

അവിടെയാണ് ജപ്പാനിലെ ഈ കണ്ടുപിടിത്തം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നത്. ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ തന്നെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാന്‍ ഈ കണ്ടുപിടത്തത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണവും അതാണ്.

നിലവില്‍ അപൂര്‍വ ഭൗമ ധാതുക്കളുടെ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ ചൈനയാണ് മുന്നില്‍. 2015 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആഗോളതലത്തില്‍ ലഭ്യമായ 95 ശതമാനം അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുടെ ഉല്‍പാദനം ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജപ്പാന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ അവയുടെ വിലയും ലഭ്യതയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും ഇപ്പോള്‍ പന്ത് ജപ്പാന്റെ കയ്യിലാണ്. അനന്തമായി ചൂഷണം ചെയ്യാവുന്ന ധാതു ശേഖരമാണ് കയ്യില്‍ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനില്‍ നിന്ന് മൈലുകള്‍ അകലെയാണെങ്കിലും സാങ്കേതികമായി ഈ ദ്വീപ് ടോക്യോയുടെ ഭാഗമാണ്. ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തികാതിര്‍ത്തിക്കുള്ളില്‍ തന്നെയാണത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

