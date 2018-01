ചെന്നൈ: ഇന്ത്യ ഇനി ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിക്കുക സ്വന്തം റോക്കറ്റില്‍ മാത്രം. വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ജി.സാറ്റ്-11 ആയിരിക്കും വിദേശ റോക്കറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിക്കുന്ന അവസാന ഉപഗ്രഹമെന്ന് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.ശിവന്‍ അറിയിച്ചു.

സ്വന്തം റോക്കറ്റില്‍ മാത്രം ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസാന വട്ടഒരുക്കത്തിലാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ എന്ന് കെ.ശിവന്‍ അറിയിച്ചു. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചെയര്‍മാനായി അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്.

കെ.ശിവന്‍

ഭാരമുള്ള ഉപ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മ്മിച്ച (ജി.എസ്.എല്‍.വി എം.കെ 3) യുടെ ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഐഎസ്ആര്‍ഒ ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധവെക്കുന്നത്. നിലവില്‍ നാല് ടണ്‍ മാത്രമാണ് ജി.എസ്.എല്‍.വി എം.കെ 3 യുടെ വാഹക ശേഷി. ഇത് ആറ് ടണ്ണിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതുവഴി ഏത് ഉപഗ്രഹവും ഇന്ത്യന്‍ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയും. ഇതിനര്‍ഥം പുതിയ റോക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോവുക എന്നല്ലെന്നും ശിവന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പുന:രുപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. ആറ് ടണ്‍ ഭാരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയ്ക്കുണ്ടെന്നും ശിവന്‍ പറഞ്ഞു.

