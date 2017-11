ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡ്രോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിയമ നിര്‍മ്മാണത്തിനൊരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി . നിയമത്തിന് അന്തിമ രൂപമാവുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് അനുവാദം ലഭിക്കും.

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയല്‍ നമ്പറും റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി ടാഗുകളും വേണ്ടിവരും. അതേസമയം 250 ഗ്രാമില്‍ താഴെയുള്ള ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകാനുവാദം വേണ്ടിവരില്ല.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ കരട് നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡ്രോണുകളെ അഞ്ച് വിഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

250 ഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള ഡ്രോണുകളെ 'നാനോ' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 250 ഗ്രാമിനും രണ്ട് കിലോഗ്രാമിനും ഇടയിലുള്ള ഡ്രോണുകളെ 'മൈക്രോ' വിഭാഗത്തിലും, രണ്ട് കിലോയില്‍ കൂടുതലും 25 കിലോ ഗ്രാമില്‍ താഴെ ഭാരവുമുള്ള ഡ്രോണുകളെ 'മിനി' വിഭാഗത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

150 കിലോ. വരെ ഭാരമുള്ള ഡ്രോണുകളെ 'സ്മാള്‍' എന്ന വിഭാഗത്തിലും അതിന് മുകളില്‍ ഭാരമുള്ളവയെ 'ലാര്‍ജ്' വിഭാഗത്തിലും ആണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ആര്‍എഫ്‌ഐഡി/ സിം ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് റിട്ടേണ്‍ റ്റു ഹോം ഓപ്ഷനും ആന്റി കൊളിഷന്‍ ലൈറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കരട് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയ്ക്കുള്ളിലും അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തികളുടെ 50 കീലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയ്ക്കുള്ളിലും സമുദ്രാതിര്‍ത്തിയില്‍ 500 മീറ്ററിന് പുറത്തും ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.

രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വിജയ് ചൗക്കില്‍ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലും ഓടുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കപ്പലുകള്‍ വിമാനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ അവസാനത്തോടെ നിയമത്തിന്റെ അന്തിമരൂപം തയ്യാറാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

