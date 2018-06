മുംബൈ: സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കാനിടയുള്ള സന്ദേശമാണ് 'ഹലോ ഡിയര്‍, നമുക്കൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താലോ' എന്ന്. പ്രൊഫൈല്‍ പിക് കിടുവാണെന്നും സുന്ദരിയാണെന്നുമുള്ള 'പഞ്ചാര' സന്ദേശങ്ങളുമായി പലപ്പോഴും അവര്‍ സ്ഥിരം ശല്യങ്ങളായെന്നുമിരിക്കും. ഇത്തരം ഓണ്‍ലൈന്‍ പൂവാലന്മാരില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം 'ട്രോളു'കളുമായി മുംബൈ പോലീസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്ത്രീസൗഹൃദ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ഓണ്‍ലൈന്‍ റോമിയോകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ട്രോളുകള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പോലീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷെയര്‍ ചെയ്ത് അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍ കഴിയുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഇവ ആറായിരത്തോളം ലൈക്കുകള്‍ നേടി, മൂവായിരത്തിലധികം പേര്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ റോമിയോകള്‍ക്കുള്ള കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പാണ് ട്രോളുകളുടെ ഉള്ളടക്കം. പൂവാലസുഹൃത്തുക്കളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും, ശേഷം പോലീസിനെ അറിയിച്ചാല്‍ ആവശ്യമുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പോലീസ് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കിടിലന്‍ ട്രോളുകളുമായി മുംബൈ പോലീസ് ഇതിന് മുന്‍പും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Block them. Call us. We will take good care of their emotion & intention! #Dial100 #WomensSafety pic.twitter.com/lrUy4j6xSj