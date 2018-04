ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ വിദ്വേഷ പ്രചാരണവും അനാവശ്യ ഉള്ളടക്കവും കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തലവന്‍ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്. അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ രണ്ടാം തവണ ഹാജരായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. അല്‍ഗരിതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഭാഷകളിലുള്ള അനാവശ്യ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം അതാണ്. അനാവശ്യ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ട്രോളുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയെന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അനാവശ്യ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള അല്‍ഗരിതം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് അല്‍ഗരിതങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ഭാഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

എന്നാല്‍ അഞ്ചോ പത്തോ വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഭാഷാപരവും ഉള്ളടക്കസംബന്ധിയുമായ വൈവിദ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനം തങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുണ്ടാകുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം തനിക്കുണ്ടെന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം ഇന്ത്യ, പാകിസ്താന്‍ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സമഗ്രത ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

2018 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്ന ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വര്‍ഷമാണ്. അമേരിക്കന്‍ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ, ബ്രസില്‍, മെക്‌സിക്കോ, പാകിസ്താന്‍, ഹംഗറി അടക്കം ലോകത്താകമാനം സുപ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു.

വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത, നിയന്ത്രണം, നിയമം, പരസ്യ വ്യവസായ മാതൃക എങ്ങനെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷണത്തിന് തടസമാവുന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടാ ദിവസം സെനറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. നാല് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതിനായി സെനറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്. ക്ഷമാപണവും, ആഭ്യന്തര അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്നും പരിഹാരം കാണുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും എല്ലാമുള്ളതായിരുന്നു ഒരോ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ മറുപടികള്‍.

