നിയാണ്ടര്‍താല്‍ മനുഷ്യര്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേയിടങ്ങളില്‍ ആധുനിക മനുഷ്യ വര്‍ഗമായ ഹോമോസാപിയന്‍സ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ രണ്ട് മനുഷ്യവര്‍ഗങ്ങളും തമ്മില്‍ ലൈംഗികബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടേയും സങ്കരമനുഷ്യര്‍ ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ശാസ്ത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്.

ബ്രിട്ടന്‍ മുതല്‍ ജപ്പാനും കൊളംബിയയും വരെ, വിവിധ വന്‍കരകളില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകളില്‍ ഒരു ശതമാനം മുതല്‍ നാല് ശതമാനം വരെ നിയാണ്ടര്‍താല്‍ ജീനുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റൊരു മനുഷ്യ വര്‍ഗത്തിന്റെ ജീനുകളും ആധുനിക മനുഷ്യരില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

2010 ല്‍ റഷ്യയിലെ സൈബീരിയയിലെ ഡെനിസോവ ഗുഹയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പ്രാചീന മനുഷ്യന്റെ ചെറുവിരല്‍ എല്ലിന്റെ കഷ്ണത്തില്‍ നിന്നും പല്ലില്‍ നിന്നുമാണ് ഡെനിസോവന്‍സ് (Denisovan) എന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗത്തെ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തുന്നത്. ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്ക് കുറുകെ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യര്‍ വിവിധ ഡെനിസോവന്‍സ് വിഭാഗങ്ങളുമായും ശാരീരിക ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജേണല്‍ സെല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

756,000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ആധുനിക മനുഷ്യരും നിയാണ്ടര്‍താല്‍ മനുഷ്യരും വെവ്വേറെ വിഭാഗങ്ങളായത്. അതിന്‌ശേഷം വേര്‍പിരിഞ്ഞ ഡെനിസോവന്‍സും നിയാണ്ടര്‍താലുകളും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സസ്തനികളായിരുന്നു. ഇവര്‍ പിന്നീട് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ വംശപാരമ്പര്യം നമ്മള്‍ ആധുനികമനുഷ്യര്‍ കയ്യടക്കിയതുമാവാം.

വാഷിങ്ടണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യന്‍ ഷാരോണ്‍ ആര്‍. ബ്രൗണിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം സെല്‍ ജേര്‍ണലിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ ഡിഎന്‍എയുമായുള്ള സാമ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനായി യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ഓഷ്യാനിയ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 5,500 ഓളം ജനിതക ഘടനകളാണ് ഇവര്‍ പരിശോധകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്.

ബ്രിട്ടിഷുകാരിലും ബംഗാളികളിലും പെറുവില്‍ നിന്നുള്ളവരിലും തെക്കേഅമേരിക്കയിലെ പ്യൂര്‍ട്ടോറിക്കയില്‍ നിന്നുള്ളവരിലും നിയാണ്ടര്‍ത്താല്‍ മനുഷ്യരുടെ ജീനുകള്‍ കണ്ടെത്തി. കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള ചിലരില്‍ നിയാണ്ടര്‍ത്താല്‍ ജീനുകള്‍ക്കൊപ്പം ഡെനിസോവന്‍സ് ജീനിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ നിയാണ്ടര്‍ത്താല്‍ ജീനുകളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗവും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ഡെനിസോവന്‍ ജീനുമായി മാത്രം സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ഇതുവഴിയാണ് മറ്റൊരു സങ്കരവിഭാഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗവേഷകര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കുടിയേറിയ പ്രാചീന മനുഷ്യര്‍ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡെനിസോവന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വന്നിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അനുമാനമെന്ന് ബ്രോണിങ് പറയുന്നു. അതില്‍ ഒന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ചൈന, ജപ്പാന്‍, വിയറ്റ്‌നാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏഷ്യയുടെ തെക്ക് കിഴക്കന്‍ ഭാഗത്താണ് രണ്ടാമത്തേത്.

അതേസമയം ഡെനിസോവന്‍ വിഭാഗം മാത്രമല്ല യൂറേഷ്യന്‍ മേഖലയില്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രാചീന വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാവാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍, ഇതുപോലെ ഇനിയും സമിശ്ര ജീനുകള്‍ കണ്ടെത്തിയേക്കുമെന്നും താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതായി ബ്രൗണിങ് പറഞ്ഞു.

