ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ പന്ത്രണ്ട് പേരില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ അവിടെ കാല്‍കുത്തിയ ജീന്‍ സെര്‍നന്‍ (82) വിടവാങ്ങി.

അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1972 ലാണ് സെര്‍നന്‍ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത്. അപ്പോളോ 17 ന്റെ കമാന്‍ഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചന്ദ്രനില്‍ മനുഷ്യനെ ഇറക്കിയുള്ള അമേരിക്കന്‍ ദൗത്യങ്ങളില്‍ അവസാനത്തേതായിരുന്നു അപ്പോളോ 17 ദൗത്യം.

We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C