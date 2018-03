ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങള്‍ അനധികൃതമായി ശേഖരിക്കുകയും മറ്റാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെയും പേരില്‍ വിവാദത്തിലായ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി കേംബ്രിജ് അനലിറ്റക്കയ്ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നോട്ടീസ്.

ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങള്‍ അനധികൃതമായി ശേഖരിച്ച് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ ആരാഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 31നകം മറുപടി നല്‍കണമെന്നും നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയമാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേംബ്രിജ് അനലിറ്റക്കയുടെ സേവനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണെന്നും ഏതു രീതിയിലാണ് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കാന്‍ നോട്ടീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണോ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച കാര്യം ഐ ടി മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ട്രംപിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച കേംബ്രിജ് അനലറ്റിക്ക അഞ്ച് കോടിയിലധികം ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അനധികൃതമായി കൈവശം വെക്കുകയും ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവം വിവാദമായിരുന്നു.

പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ അനധികൃതമായി കൈമാറുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താല്‍ ശക്തമായ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര വിവര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

