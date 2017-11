ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019- ഓടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും അതിവേഗ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണക്ഷന്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരത് നെറ്റ് പദ്ധതിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിന് തിങ്കളാഴച തുടക്കമാവും. ആദ്യ ഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വഴി ഒരു ലക്ഷം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ ശൃഖല ലഭ്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

രണ്ടാം ഘട്ട ഭാരത്‌നെറ്റ് പദ്ധതിയ്ക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്ന് ടെലികോം മന്ത്രാലയം ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വെയ്ക്കും. ഇതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോണ്‍ഫറന്‍സ് നവംബര്‍ 13ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കും.

സംസ്ഥാനങ്ങളും വിവിധ സേവനദാതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ഭാരത്‌നെറ്റ് ശൃഖലയുടെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികളും പ്രദര്‍ശനവും നടക്കുമെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ എയര്‍ടെല്‍, റിലയന്‍സ് ജിയോ, വൊഡാഫോണ്‍, ഐഡിയ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഭാരത്‌നെറ്റിന്റെ ഭാഗമാവാന്‍ താല്‍പര്യം അറിയിച്ചതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ടെലികോം മന്ത്രി മനോജ് സിന്‍ഹ, ഐടി മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ്, മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ എന്നിവര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

