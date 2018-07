ബെംഗളൂരു 22 കാരനായ ഇന്ത്യന്‍ ടെക്കിക്ക്‌ ഗൂഗിള്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി സംഘത്തിലേക്ക് ക്ഷണം. ശമ്പളം വര്‍ഷം 1.2 കോടി. ആദിത്യ പലിവാല്‍ എന്ന എന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ടെക്ക് വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കാണ് ഈ സ്വപ്ന ജോലി ലഭിച്ചത്. മുംബൈ സ്വദേശിയായ ആദിത്യ ബംഗളൂരു ഐ.ഐ.ഐ.ടി.ബി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്.

സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ ഭീമനായ ഗൂഗിള്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷയിലാണ് ആദിത്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ആകെ 6000 പേര്‍ പങ്കെടുത്ത പരീക്ഷയില്‍ ആദിത്യ ഉള്‍പ്പടെ 50 പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലാങുവേജ് കോഡിങ്ങിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന മത്സരമായ എ.സി.എം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കൊളീജിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് കോണ്ടെസ്റ്റില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് വര്‍ഷം ഫൈനലിസ്റ്റുമായിരുന്നു ആദിത്യ. 111 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമ്പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ജൂലൈ 16 നാണ് ആദിത്യ ഗൂഗിള്‍ സംഘത്തിനൊപ്പം ചേരുക. ഗൂഗിള്‍ പോലൊരു കമ്പനിയില്‍ ജോലി ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് ആദിത്യ പറഞ്ഞു. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുമെന്നും ആദിത്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പ്രോഗ്രാമിങിന് പുറമെ ഡ്രൈവിങ്ങുും ഫുട്‌ബോളും ക്രിക്കറ്റുമാണ് ആദിത്യയുടെ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങള്‍.

