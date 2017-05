അബുദാബി: ഇനി ദുബായിയിലെ നിരത്തുകളില്‍ റോബോട്ടുകള്‍ പട്രോളിങ് നടത്തും. തൊപ്പിയും യൂനിഫോമുമിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തന്നെ.

ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് ദുബായ് പോലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി. റോബോകോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോബോട്ടാണ് ദുബായ് പോലീസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ഗള്‍ഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെക്യൂരിറ്റി എക്‌സ്‌പോയിലാണ് റോബോകോപ്പിനെ ഔദ്യോഗികമായി സേനയില്‍ ചേര്‍ത്തത്.

അഞ്ച് അടിയോളമാണ് റോബോകോപ്പിന്റെ ഉയരം. ഭാരം 100 കിലോയോളം വരും. 1.5 മീറ്റര്‍ അകലത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റം റോബോകോപ്പ് തിരിച്ചറിയും. വെറും ചലനങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയാല്‍ തെറ്റി, മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളും തിരിച്ചറിയാന്‍ റോബോകോപ്പിന് സാധിക്കും.

ഒരാള്‍ സന്തോഷവാനാണോ, ദു:ഖിതനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാന്‍ റോബോട്ടിന് സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. പ്രത്യേകം സ്ഥാപിച്ച സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ വഴിയാണിത് സാധ്യമാകുന്നത്.

