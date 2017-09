ന്യൂയോര്‍ക്ക്: റാഫക്ക് തുല്ല്യം റാഫ മാത്രമാണെന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ ഫൈനലില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം കെവിന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണെ തോല്‍പ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് താരം കരിയറിലെ 16-ാം ഗ്രാന്‍സ്ലാം നേടി. യു.എസ് ഓപ്പണില്‍ നഡാലിന്റെ മൂന്നാം കിരീടമാണിത്.

ആധികാരികമായിരുന്നു നഡാലിന്റെ വിജയം. ഫ്‌ളെഷിങ് മെഡോയില്‍ കെവിന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ലാതാവുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് കണ്ടത്. സ്‌കോര്‍: 6-3,6-3,6-4.

ഈ സീസണില്‍ നഡാല്‍ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാന്‍സ്ലാം കിരീടമാണിത്. നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണില്‍ കിരീടം നേടുകയും ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ ഫൈനലിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 19 ഗ്രാന്‍സ്ലാം കിരീടങ്ങളുള്ള റോജര്‍ ഫെഡറര്‍ മാത്രമാണ് കിരീടത്തിന്റെ എണ്ണത്തില്‍ സ്പാനിഷ് താരത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്.

6-3, 6-3, 6-4.@RafaelNadal defeats Kevin Anderson to win his 3rd #USOpen title and 16th career Grand Slam🏆! pic.twitter.com/rJANGdqcyV