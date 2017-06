പാരിസ്: ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ വനിതാ സിംഗിള്‍സില്‍ അപ്രതീക്ഷിത ഫൈനല്‍. പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ വിജയമധുരവുമായി ഇരുപതുകാരി യെലേന ഓസ്റ്റപെങ്കോ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയപ്പോള്‍ എതിരാളിയായിയെത്തുന്നത് മൂന്നാം സീഡ് സിമോണ ഹാലെപ്പ്

സെമിഫൈനലില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡിന്റെ ടിമിയ ബാസിന്‍സ്‌കിയെയാണ് ലാത്വിയന്‍ താരാമയ ഓസ്റ്റപെങ്കോ തോല്‍പ്പിച്ചത് (7-6, 3-6, 6-3). വിജയത്തോടെ ഗ്രാന്‍സ്ലാമിന്റെ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ലാത്വിയ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ഇതോടെ ഒസ്റ്റപെങ്കോക്ക് സ്വന്തമായി. അതു കൂടാതെ 20 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഗ്രാന്‍സ്ലാം ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ സീഡില്ലാ താരമായും ഓസ്റ്റപെങ്കോ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. 34 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഒരു സീഡില്ലാ താരം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ഫൈനല്‍ കളിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന രണ്ടു താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരത്തിലാണ് ഒസ്റ്റാപെങ്കോ കന്നി ഗ്രാന്‍സ്ലാം ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ മൂന്നാം റൗണ്ടിലെത്തിയതാണ് താരത്തിന്റെ മികച്ച നേട്ടം.

ഇഞ്ചോടിച്ച് പോരാട്ടംകണ്ട ആദ്യസെറ്റില്‍ ടൈബ്രേക്കറിലാണ് ഒസ്റ്റാപെങ്കോ ജയം നേടിയത്. രണ്ടാം സെറ്റില്‍ തിരിച്ചുവന്ന ബാസിന്‍സ്‌കി അനായാസം സെറ്റുനേടി. നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റില്‍ ഇരുതാരങ്ങളും തുടക്കത്തില്‍ പരസ്പരം സെര്‍വ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. എന്നാല്‍, എതിരാളിയുടെ നാലാം സെര്‍വ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ലീഡെടുത്ത ഒസ്റ്റാപെങ്കോക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടിവന്നില്ല.

