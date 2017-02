ഹൂസ്റ്റണ്‍: കളിയിലെ വീറും വാശിയും കൂടുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ടീമുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാതുവെപ്പും മുറുകും.വാതുവെപ്പില്‍ തോറ്റാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ മീശ വടിക്കേണ്ടി വരും, അതല്ലെങ്കില്‍ കൈയിലുള്ള പൈസ നഷ്ടപ്പെടും. എന്നാല്‍ വാതുവെപ്പിനൊടുവില്‍ കനേഡിയന്‍ ടെന്നീസ് സുന്ദരി യൂജിന്‍ ബൗച്ചാര്‍ഡിന് കിട്ടിയ പണി അറിയേണ്ടേ? അത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയാണ്.

അമേരിക്കന്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ അറ്റ്‌ലാന്റ ഫാല്‍ക്കന്‍സും ഇംഗ്ലണ്ട് പാട്രിയറ്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു ബൗച്ചാര്‍ഡിന്റെ ബെറ്റ്. 90% ആളുകളും വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതിയ ഫാല്‍ക്കന്‍സിനൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ബൗച്ചാര്‍ഡും. ട്വിറ്ററില്‍ ഫാല്‍ക്കന്‍സിന്റെ വിജയപ്രതീക്ഷ ബൗച്ചാര്‍ഡ് പങ്കുവെച്ചപ്പോള്‍ ഷിക്കോഗക്കാരനായ ആരാധകന്‍ ഒരു ചോദ്യവുമായെത്തി.

ജയിക്കുന്നത് പാട്രിയറ്റ്‌സ് ആണെങ്കില്‍ തന്നോടൊപ്പം ഡേറ്റിങ്ങിന് വരുമോ എന്നായിരുന്നു ബൗച്ചാര്‍ഡിനോടുള്ള ആരാധകന്റെ ചോദ്യം. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത ബൗച്ചാര്‍ഡ് സമ്മതം മൂളി. നിങ്ങള്‍ നിശ്ചിയിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാന്‍ ഡേറ്റിങ്ങിനു വരാമെന്നായിരുന്നു ബൗച്ചാര്‍ഡിന്റെ മറുപടി. എന്നാല്‍ ബൗച്ചാര്‍ഡിന്റെ കണക്കു കൂട്ടലൊക്കെ തെറ്റി. മത്സരത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി പാട്രിയറ്റ്‌സ് വിജയിച്ചു.

കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുമെന്നും വാതുവെക്കരുതെന്ന പാഠം പഠിച്ചുവെന്നും ബൗച്ചാര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. ഇനി ബൗച്ചാര്‍ഡിന്റെ കാമുകനും ഐസ് ഹോക്കി താരവുമായ ജോര്‍ദാന്‍ കരോണ്‍ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ബൗച്ചാര്‍ഡിന്റെ ഈ ബെറ്റ് ട്വിറ്റര്‍

മൊമെന്റ്‌സില്‍ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

Lol it made a Twitter moment. And I will do it, I stay true to my word 🙏🏼 pic.twitter.com/0rOUc0xJsC