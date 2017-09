ബെര്‍മിങ്ഹാം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇമ്രാന്‍ താഹിറിനെ അപമാനിച്ച് പാകിസ്താന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റ്. പാകിസ്താനില്‍ നടക്കുന്ന ലോക ഇലവനില്‍ മത്സരിക്കാനായി വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് ബെര്‍മിങ്ഹാമിലെ പാക് കോണ്‍സുലേറ്റ് ഇമ്രാന്‍ താഹിറിനെ പുറത്താക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. സെപംതബര്‍ 12 മുതല്‍ 15 വരെ ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പാകിസ്താനും ലോക ഇലവനും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ടിട്വന്റി മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്.

ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍സ് കപ്പിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ മത്സരത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ഏഴു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 14 താരങ്ങളാണ് ലോക ഇലവനിലുള്ളത്. അതില്‍ ഒരാളാണ് പാക് വംശജനായ ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍.

തനിക്ക് നേരിട്ട അപമാനത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിന്‍ താരം നിരാശയും ദേഷ്യവും ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു. 'എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ അപമാനിക്കുകയും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. പാകിസ്താനില്‍ നടക്കുന്ന ലോക ഇലവനില്‍ മത്സരിക്കാനായി വിസക്ക് വേണ്ടി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപമാനം നേരിട്ടത്.'

Me with my family were humiliated & expelled from Pak High Commission earlier today when I went to get visa to play for WorldXI in Pakistan pic.twitter.com/VByiqV4oFh — Imran Tahir (@ImranTahirSA) 4 September 2017

ഇന്ന് ബെര്‍മിങ്ഹാമിലെ പാക് കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള വിസക്ക് വേണ്ടി എത്തിയതായിരുന്നു ഞാന്‍. അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍ അവിടെ കാത്തിരുന്നു. ശേഷം ഒരു ഉദ്യഗോസ്ഥന്‍ വന്ന് ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞുവെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റ് അടക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിസ നല്‍കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഹൈക്കമ്മീഷ്ണര്‍ ഇബ്‌നു അബ്ബാസ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്‌ ഇത് സംഭവിച്ചത്. പാകിസ്താന്‍ വംശജനായ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന, ലോക ഇലവനില്‍ കളിക്കാന്‍ പോവുന്ന എനിക്ക് നേരിട്ടത് വളരെ മോശം അനുഭവമാണ്. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഇബ്‌നു അബ്ബാസിന് ഞങ്ങളുടെ അനുമോദനം. ഇമ്രാന്‍ താഹിര്‍ ട്വിറ്ററിലെഴുതിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം പാകിസ്താന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അഹ്‌സാന്‍ ഇഖ്ബാല്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികളായവര്‍ ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അഹ്‌സാന്‍ ഇഖ്ബാല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I'm happy to announce this is my official Twitter account. I welcome you all! pic.twitter.com/UISy2kogM7 — Imran Tahir (@ImranTahirSA) 5 September 2017

20 ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് 57ഉം 78 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 132 വിക്കറ്റും ലെഗ് ബ്രേക്ക് ബൗളറായ താഹിര്‍ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ഐ.സി.സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ രണ്ടാമതും ടിട്വന്റി റാങ്കിങ്ങില്‍ മൂന്നാമതുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രക്കന്‍ താരം.