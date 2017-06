ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യക്കായി മെഡല്‍ നേടിയ പാരാ അത്‌ലറ്റിന് തീവണ്ടിയില്‍ ദുരിത യാത്ര. ഇന്ത്യക്കായി ടേബിള്‍ ടെന്നീസില്‍ മെഡല്‍ നേടിയിട്ടുള്ള സുവര്‍ണ രാജിനാണ് ഗരീബ് രഥ് എക്‌സ്പ്രസിന്റെ നിലത്ത് കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്.

വീല്‍ചെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രം ചലിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന, 90% ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സുവര്‍ണക്ക് നാഗ്പൂര്‍-ന്യൂഡല്‍ഹി ഗരീബ്‌രഥ് എക്‌സ്പ്രസില്‍ അപ്പര്‍ ബെര്‍ത്താണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. താഴെ ബെര്‍ത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റി നല്‍കണമെന്ന് ടിക്കറ്റ് എക്‌സാമിനറോട്‌ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെവികൊണ്ടില്ലെന്നും സുവര്‍ണ പറയുന്നു.

ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രി 8.45ന് ട്രെയ്‌നില്‍ കയറിയ സുവര്‍ണ 12 മണിക്കൂറിലേറെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ട്രെയ്‌നിലെ ബാത്‌റൂമില്‍ പോകാന്‍ പോലും സുവര്‍ണക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. 'പത്തിലേറെ തവണ ടിക്കറ്റ് എക്‌സാമിനറെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നില്ല. ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാന്‍ പോലും വന്നില്ല. ഒടുവില്‍ നിലത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നു'സുവര്‍ണ പറയുന്നു.

@sureshpprabhu Ms @suvarnapraj Int'l #ParaAthlete traveling NGP-NZM in #GareebRath,but @RailMinIndia alloted upper berth to wheelchair bound pic.twitter.com/dQSjOqWSOZ