കൊച്ചി: ഫിഫ അണ്ടര്‍-17 ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഹോണ്‍ഡുറസിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ വിജയത്തെപ്പറ്റി ബ്രസീലിന് തരിമ്പുപോലും സംശയമില്ല. മറുവശത്ത് പോരാട്ടവീര്യത്തോടെയാണ് അണിനിരക്കുന്നതെങ്കിലും ഹോണ്‍ഡുറസിന്റെ വിജയത്തെപ്പറ്റി അവരുടെ ആരാധകര്‍ക്കുപോലും അധികം പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല.

ബ്രസീലിനെ വീഴ്ത്തിയാല്‍ ഹോണ്‍ഡുറസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലോകഫുട്‌ബോളിലെതന്നെ വലിയ അട്ടിമറികളിലൊന്നാകും.

പ്രാഥമികറൗണ്ടിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ബ്രസീല്‍ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തിനെത്തുമ്പോള്‍ ന്യൂ കാലിഡോണിയയ്‌ക്കെതിരേ നേടിയ ഏകവിജയത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ് ഹോണ്‍ഡുറസ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ ടിക്കറ്റ് തരപ്പെടുത്തിയത്. ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മത്സരത്തിന് തുടക്കമായി.

തത്സമയ വിവരണം....



മത്സരത്തിന് കിക്കോഫ്‌

2' ആദ്യ അവസരം ഹോണ്ടുറാസിന്...ഗെര്‍സന്‍ ചാവേസിന്റെ ഷോട്ടാണ് വിഫലമായത്‌

11' ബ്രസീലിന് ആദ്യ ഗോള്‍...ഹോണ്ടുറാസ് പ്രതിരോധ നിരയെ കബളിപ്പിച്ച് മികച്ച പാസിങിലൂടെ ബ്രെണ്ണറാണ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്.

