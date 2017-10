മുംബൈ: രണ്ടു ആഫ്രിക്കന്‍ ടീമുകള്‍ മുഖാമുഖം വന്ന അണ്ടര്‍ സെവന്റീന്‍ ലോകപ്പിപ്പ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തില്‍ തുടക്കാക്കരായെ നൈജറിന് പരാജയം. നൈജറിനെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടു ഗോളിന് തോല്‍പ്പിച്ച് ഘാന ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

തുടക്കം മുതലെ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിച്ച നൈജറിന് കരുത്തരായ ഘാനയെ ആദ്യ പകുതിക്ക് അടുത്ത് വരെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്താനായെങ്കിലും ആദ്യപകുതിയിലെ ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ആദ്യ ഷോക്കേറ്റു. 86-ാം മിനിറ്റില്‍ വീണ്ടും പെനാല്‍റ്റി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇത് പാഴായി. 90-ാം മിനിറ്റില്‍ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ടിലൂടെ നൈജര്‍ ഗോള്‍വല തുളച്ച് റിച്ചാര്‍ഡോ ഡാന്‍സോ ഇതിന് പകരംവീട്ടി.

നൈജര്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ഫറൂഖ് ഇദ്രീസ്സ ബോക്‌സില്‍ വെച്ച് ഫൗള്‍ ചെയ്തതിന് ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ഐറിക് ഐഹ ഗോളാക്കി മാറ്റിയാണ് ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. 86-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ഐറിക് ഐഹ തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും.

ഘാനയുടെ അറ്റാക്കിങ് നിരയെ തടയാന്‍ പ്രതിരോധത്തില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധകാണിച്ച നൈജറിന് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ മാത്രമാണ് എതിര്‍ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്തുമായി കുതിക്കാനായത്. അവരുടെ മുന്നേറ്റ നിരക്ക് കൂടുതല്‍ സമയവും ഡിഫന്‍ഡിംഗ് ഹാഫിലായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടി വന്നത്. കന്നി ലോകകപ്പിനാണ് നൈജര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നത്. മത്സരത്തില്‍ ജയിച്ച ഘാനക്ക് ക്വാര്‍ട്ടറിലും മറ്റൊരു ആഫ്രിക്കന്‍ ശക്തരായ മലിയോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത്.

തത്സമയ വിവരണം...

കിക്കോഫ്‌...

2' ഘാനക്ക് അനുകൂലമായ കോര്‍ണര്‍

4'ഘാനയുടെ ഇബ്രാഹിം സുല്ലിയുടെ ഹെഡ്ഡര്‍ ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ നിന്ന് തട്ടിയകറ്റി...

19' ഘാനയുടെ എറിക് ഐയ്ഹാ ഫൗള്‍ ചെയ്തു

22' ഇമ്മാനുവല്‍ ടോക്കു നൈജര്‍ പോസ്റ്റിലേക്കൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും...വിഫലമായി

34' ഇമ്മാനുവല്‍ ടോക്കുവിന്റെ പാസില്‍ നിന്ന് എറിക് ഐയ്ഹാ അടിച്ച ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം കാണാതെ പുറത്തേക്ക്

37' ഇബ്രാഹിം സുല്ലിയുടെ പൂര്‍ണ്ണമാകാത്ത ഒരു വലത് കാല്‍ ഷോട്ട് നൈജര്‍ ഗോള്‍കീപ്പറുടെ കൈപ്പിടിയില്‍

39' എറിക് ഐയ്ഹായുടെ ബോക്‌സിന്റെ വലത് മൂലയില്‍ നിന്നുള്ള ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് നൈജര്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മുകളിലേക്ക് തട്ടിയകറ്റി

43'നൈജര്‍ പ്രതിരോധ താരത്തിന്റെ ഉഗ്രന്‍ സേവിങ്... പന്ത് കോര്‍ണറിലേക്ക്

45' ഘാനക്ക് പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ഗോള്‍......

45+4' ഘാനക്ക് പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ഗോള്‍......

ഫറൂഖ് ഇദ്രീസ്സ ഫൗള്‍ ചെയ്തതിന് ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ഐറിക് ഐഹയാണ് ഗോളാക്കി മാറ്റിയത്‌

മത്സരം ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ടു...ഘാന ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം

47' ഇബ്രാഹി സുല്ലിക്ക് ഗോളവസരം പാഴായി...

48' ഘാനയുടെ ഗിഡിയോന്‍ മെന്‍സാക്ക് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്

54' എഡ്മുണ്ട് അര്‍കോ മെന്‍സായുടെ ഷോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു

66' ഗിയോഡെന്‍ മെന്‍സ്‌ക്ക് ഒരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം നഷ്ടമായി.....

What a miss! How is that even possible!? #GHAvNIG #FIFAU17WC pic.twitter.com/rtdpulrx4W