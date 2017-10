കൊല്‍ക്കത്ത: ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജനപ്രവാഹം എത്തിയിട്ടുള്ള കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സാള്‍ട്ടലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും ബ്രസീലും തമ്മിലുള്ള സെമിഫൈനല്‍ തുടങ്ങി. നാലാം അണ്ടര്‍ 17 കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ബ്രസീലും കന്നികിരീടത്തിനായി എത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടും ടൂര്‍ണ്ണമെന്റില്‍ ഇതുവരെ തോല്‍വി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരുവരും ഇന്ന് സെമിഫൈനലില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ പുറത്തുപോവുക സ്വാഭാവികം.

സ്പെയിനും ജര്‍മനിയുമടക്കമുള്ള കരുത്തരെ തോല്പിച്ചാണ് ബ്രസീല്‍ സെമിവരെയെത്തിയത്. 11 ഗോളടിച്ച അവര്‍ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് തിരിച്ചുവാങ്ങിയത്. ഈ ലോകകപ്പിലെ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളില്‍ നാലിലും ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു. ജപ്പാനോട് മാത്രം സമനിലവഴങ്ങി. 15 ഗോളടിച്ച അവര്‍ വഴങ്ങിയത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രം.

മഴയില്‍ തകര്‍ന്ന ഗുവാഹാട്ടിയില്‍നിന്നുമാറ്റിയ സെമിയാണ് കൊല്‍ക്കത്ത സാള്‍ട്ട്ലേക്കില്‍ നടക്കുന്നത്. അറുപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് ഇന്ന് കളിക്കാണാനെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്.

തത്സമയ വിവരണം

കിക്കോഫ്‌

6' ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫില്‍ ഫോഡെന്‍ ശ്രമം പാഴായി

8' ബ്രസീലിന്റെ മാര്‍കോസ് അന്റോണിയയുടെ ഷോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം വിഫലമാക്കി

10' ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യ ഗോള്‍.....റ്യാന്‍ ബ്ര്വിസ്റ്റ്‌റാണ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്.

ക്ലോസ് റേഞ്ച് പാസിലൂടെ ലഭിച്ച പന്താണ് ബ്ര്വിസ്റ്റര്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്‌

Brazil 0 England 1. Brewster scores his 5th of the tournament #U17WC pic.twitter.com/glyPsb4EbV