കൊച്ചി: അണ്ടര്‍-17 ലോകകപ്പില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ ആദ്യം പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തുന്ന രണ്ട് ടീമുകള്‍ ആരൊക്കെ ഇന്ന് അറിയാം. കൊച്ചിയില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ഉത്തര കൊറിയയെ നേരിടുമ്പോള്‍ ഗോവയില്‍ ബ്രസീലിന് എതിരാളികള്‍ നൈജറാണ്.

ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ബ്രസീല്‍ ഏറെക്കുറെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അതേസമയം മറ്റു ടീമുകള്‍ക്ക് ഇത് നിര്‍ണായക മത്സരമാണ്

ലൈവ് അപ്‌ഡേറ്റ്‌സ്‌

സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് വിസില്‍

4' ഗോളില്‍ തുടങ്ങി ബ്രസീല്‍

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഗോളടിച്ച ലിങ്കണ്‍ ഇത്തവണയും ലക്ഷ്യം കണ്ടു

GOOOL DE LINCOLN!



The Flamengo attacker scores his 3rd goal in 3 games as Brazil takes the early lead vs Niger. pic.twitter.com/v4FNfv80mU