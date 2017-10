കൊല്‍ക്കത്ത: പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ചിലിക്കും ഇറാഖിനും ഇന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ജയിച്ചേ മതിയാകൂ. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ മെക്‌സിക്കോയെ ഞെട്ടിച്ച് സമനില പിടിച്ച ആവേശത്തിലാണ് ഇറാഖുക്കള്ളതെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടേറ്റ പരാജയം മറികടക്കാനാണ് ചിലി ഇറങ്ങിയത്.

മത്സരം ആദ്യ പകുതി എന്നാല്‍ ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് നേടിയ ഗോളില്‍ ഇറാഖ് 1-0ന് മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുകയാണ്.

മറ്റൊരു മത്സരം നടക്കുന്ന ഗുവഹത്തിയില്‍ ടൂര്‍ണ്ണമെന്റിലെ ആദ്യ ജയം കൊതിച്ചാണ് ഹോണ്ടുറാസും ന്യൂ കാലിഡോണിയയും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഫലം ഇരു ടീമുകളുടേയും ഭാവിക്ക് നിര്‍ണായകവുമാണ്. ഇതിന്റെ അതേ സമയം മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഏക പക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിന് ഹോണ്ടുറാസാണ് മുന്നില്‍

മത്സരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി

6' ഗോള്‍......ഇറാഖ് ചിലിക്കെതിരെ ഗോള്‍ നേടി...

മുഹമ്മദ് ദാവൂദാണ് ചിലി പ്രതിരോധത്തിലെ വിള്ളല്‍ മുതലെടുത്ത് വലത് മൂലയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ഷോട്ടിലൂടെ ഗോള്‍ നേടിയത്.

Player to watch 🇮🇶: Mohammed Dawood (16)



Iraq's goalscoring hero in their opener versus Mexico. Keep an eye out for this quick, tricky forward. 💨 pic.twitter.com/tafhRKcI61