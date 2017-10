കൊല്‍ക്കത്ത: വിവേകാന്ദ യുവഭാരതി മൈതാനത്ത് അണ്ടര്‍ 17 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എഫില്‍ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് അഭിമാനപ്പോരാട്ടമാണ്. രണ്ടുവട്ടം ചാമ്പ്യന്മാരായിട്ടുള്ള മെക്സിക്കന്‍ ടീമിന് ആദ്യ കളിയില്‍ ഇറാഖിനോട് സമനില(1-1) വഴങ്ങേണ്ടിവന്നത് വന്‍ നാണക്കേടായിരുന്നു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത്ലറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇ ഗ്രൂപ്പിലെ കരുത്തരായ ഫാന്‍സും ജപ്പാനുമാണ് പോരിനിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌.മത്സരം ആദ്യ പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടും ജപ്പാനെതിരെ ഫ്രാന്‍സും ഓരോ ഗോള്‍ വീതം നേടി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുകയാണ്.

ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക് ഉടമ ജപ്പാന്റെ കെയ്റ്റോ നാകാമുറയും ഫ്രാന്‍സിന്റെ സ്റ്റാര്‍ പ്ലെയര്‍ അമീനെ ഗുയീരിയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിനും ഗുവാഹാട്ടി വേദിയാകും.

ന്യൂ കാലിഡോണിയക്കെതിരെ 7-1ന് വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച്പട ഇറങ്ങിയത്‌. ഹോണ്‍ഡുറാസിനെ മറുപടിയില്ലാത്ത ആറുഗോളുകള്‍ക്ക് കീഴടക്കിയ ജപ്പാനും മോശമാക്കിയില്ല. ആരുവിജയിച്ചാലും പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പ്.

തത്സമയ വിവരണം

കിക്കോഫ്

1' ലെനി പിന്റോറിന്റെ പാസില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ അമിനെ ഗുവിരിക്ക് ഒരു അവസരം... പാഴായി

5' ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റിഹാന്‍ ബ്രെസ്റ്റെറിന്റെ രു ക്ലോസ് റെയ്ഞ്ച് ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു...

13' ഗോള്‍....ജപ്പാനെതിരെ ഫ്രാന്‍സ് ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി....

അമിനെ ഗുവിരിയാണ് ഗോള്‍ നേടിയത്....

15' ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫില്‍ഡ ഫോഡെന്റെ ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഷോട്ട് പാഴായി...

21' ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായ ഒരു കോര്‍ണര്‍

24' ഇയന്‍ ടോറസ്സിന്റെ വലങ്കാല്‍ ഷോട്ട്. പോസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക്,,,

27' മെക്‌സിക്കോയുടെ റോബേര്‍ട്ടോ ഡി ലാറോസയുടെ ഗോള്‍ ശ്രമം വിഫലമായി

33' ഫ്രാന്‍സിന്റെ മാക്‌സെന്‍സ് കാഖ്വറെറ്റിന് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്‌

39' ഗോള്‍....മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യ ഗോള്‍....

#England leading #mexico with this goal from #Liverpool player #RhianBrewster very good again from England 2nd 1/2 live eurosport2 pic.twitter.com/VizAea1HA0