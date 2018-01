കോഴിക്കോട്: ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് ശക്തി പകരാന്‍ ഒരു യുവതാരം കൂടി എത്തുന്നതായി സൂചന. സ്‌പെയ്‌നിലെ മലാഗ സിറ്റി അക്കാദമിയില്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സൗരവ് ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ തട്ടകത്തിലെത്തുന്നത്. ഒരാഴ്ച്ചയോടു കൂടി താരം ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിലേക്ക് ട്രയല്‍സിനായി എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നിലവില്‍ സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് സിഡി അല്‍ മുനേകര്‍ സിറ്റി താരമാണ് സൗരവ്. പ്രതിരോധ താരമായ സൗരവ് സീസണ്‍ അവസാനം വരെ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനൊപ്പം ട്രെയിന്‍ ചെയ്യും.

ട്രയല്‍സിന് ശേഷം മാത്രമേ സൗരവിനെ കരാറടിസ്ഥാനാല്‍ ടീമിലെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകൂ. ഇരുപതുകാരനായ താരം ഒമാനിലെ മസ്‌കറ്റിലാണ് ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും. മലാഗയിലെ പ്രകടനമാണ് അല്‍ മുനേകര്‍ ക്ലബ്ബില്‍ സൗരവിനെയെത്തിച്ചത്. ഇതുവരെ അല്‍ മുനേക്കറിനായി അഞ്ചു മത്സരങ്ങള്‍ സൗരവ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

So in the last 24 hours @CDAlmunecarCity have been able to announce that we have one player heading over to @AFCFYLDE for a trial tomorrow and another to @KeralaBlasters later in the week.



Almost feels like an actual transfer window... pic.twitter.com/Yj8lDZ2jeF