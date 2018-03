ബെംഗളൂരു: ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഐഎസ്എല്‍ ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിന്റെ ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്‌സി മുന്നില്‍. ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ചെന്നൈയ്ന്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 17, 45 മിനിറ്റുകളില്‍ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മെയില്‍സണ്‍ ആല്‍വ്സിന്റെ ഇരട്ട ഗോളും 67-ാം മിനിറ്റില്‍ റാഫേല്‍ അഗസ്റ്റോയുടെ ഗോളുമാണ് ചെന്നൈയ്‌നെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്‌.

മത്സരത്തിന്റെ ഒമ്പതാം മിനിറ്റില്‍ സുനില്‍ ഛേത്രി നേടിയ ഡൈവിങ് ഹെഡ്ഡര്‍ ഗോളില്‍ ബെംഗളൂരുവാണ് ആദ്യം സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്. പിന്നാലെ ചെന്നൈയ്ന് അനുകൂലമായി പതിനേഴാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച കോര്‍ണറില്‍ നെല്‍സണ്‍ തൊടുത്ത ഷോട്ട്‌ മെയില്‍സണ്‍ ആല്‍വ്‌സ്‌ ഹെഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച് ചെന്നൈയ്ന്‍ സമനില പിടിച്ചു. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാന്‍ സെക്കന്‍ഡുകള്‍ ശേഷിക്കെ വിണ്ടും നെല്‍സണിന്റെ കോര്‍ണര്‍ കിക്കില്‍ മെയില്‍സണ്‍ ഇരട്ട ഗോള്‍ തികച്ച് ചെന്നൈയ്‌ന് ലീഡ് നല്‍കുകയായിരുന്നു.

മൈതാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നും പന്തുമായി മുന്നേറിയ ഉദാന്ത സിങ് പോസ്റ്റിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടി നല്‍കിയ ക്രോസ് മനോഹമായ ഹെഡ്ഡറിലൂടെയാണ് ബെംഗളൂരു ക്യാപ്റ്റന്‍ പോസ്റ്റിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യ ഗോളിന്റെ ആവേശം മാറുംമുമ്പെയാണ് ചെന്നൈയ്ന്‍ തിരിച്ചടിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ പതിനേഴാം മിനിറ്റില്‍ പോസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് നെല്‍സണ്‍ ഉയര്‍ത്തി നല്‍കിയ കോര്‍ണര്‍ കൃത്യമായ ടൈമിങ്ങില്‍ ഉയര്‍ന്നുചാടി ഹെഡ് ചെയ്താണ് മെയില്‍സണ്‍ ചെന്നൈയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. ആദ്യ ഗോളിനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കും വിധം മികച്ച ഹെഡ്ഡറിലൂടെയാണ്‌ മെയില്‍സണ്‍ രണ്ടാം ഗോളും വലയിലെത്തിച്ചത്

