ഡല്‍ഹി; ഐഎസ്എല്‍ നാലാം സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ പുണെയെ സമനിലയില്‍ തളച്ച് ഡല്‍ഹി മടങ്ങി. ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി പെനാല്‍റ്റികള്‍ പിറന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇരുടീമും രണ്ടു ഗോളുകള്‍ വീതം നേടിയാണ് സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞത്. ആകെ പോസ്റ്റിലെത്തിയ നാല് ഗോളുകളില്‍ മൂന്നും പെനാല്‍റ്റി വഴിയാണ്. 2-1 എന്ന സ്‌കോറില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറിയ ഡല്‍ഹിക്ക് വിനയായതും അവസാന മിനിറ്റില്‍ പുണെയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പെനാല്‍റ്റിയാണ്.

മത്സരത്തിന്റെ 10-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച് കലു ഊച്ചയിലൂടെ ഡല്‍ഹിയാണ് ആദ്യം ലീഡെടുത്തത്. മൂന്ന് മിനിറ്റുകള്‍ക്കപ്പുറം പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ എമിലിയാനോ അല്‍ഫാരോ പുണെയ്ക്ക് സമനില നല്‍കി. 34-ാം മിനിറ്റില്‍ ഇരട്ട ഗോള്‍ കുറിച്ച കലു ഊച്ച ഡല്‍ഹിക്ക് വീണ്ടും ലീഡ് നല്‍കി. എന്നാല്‍ പെനാല്‍റ്റി ബോക്‌സിനകത്തെ ഫൗളിന് 86-ാം മിനിറ്റില്‍ പുണെയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ച പെനാല്‍റ്റി ഡല്‍ഹിയുടെ വിജയം തട്ടിയകറ്റി. കിക്കെടുത്ത അല്‍ഫാരോ പന്ത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലെത്തിച്ചതോടെ മത്സരം സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു.

ഡല്‍ഹിക്കായി രണ്ടു ഗോളുകള്‍ വലയിലെത്തിച്ച കലു ഊച്ചയാണ് കളിയിലെ താരം. സമനിലയോടെ 18 മത്സരങ്ങളില്‍ 30 പോയന്റുമായി പുണെ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരും. ഒരു മത്സരം ശേഷിക്കുന്ന ചെന്നൈയ്ന്‍ അതില്‍ ജയിച്ചാല്‍ പുണെയെ പിന്തള്ളി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറും. സമനിലയോടെ സീസണ്‍ അവസാനിപ്പിച്ച ഡല്‍ഹി 19 പോയന്റോടെ പട്ടികയില്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണെറ്റഡാണ് ഏറ്റവും പിന്നില്‍.