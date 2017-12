ഗോവ: കളിയില്‍ ആധിപത്യം ഗോവയ്ക്കായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗോളടിക്കാന്‍ മറന്നു. ലഭിച്ച രണ്ട് അവസരങ്ങളും കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച് പുണെ വിജയവും സ്വന്തമാക്കി. അവസാന ഇരുപത്‌ മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ നേടിയ എകപക്ഷീയമായ രണ്ട് ഗോളിനായിരുന്നു പുണെയുടെ വിജയം.

ഗോള്‍രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം മത്സരത്തിന്റെ 72-ാം മിനിറ്റില്‍ എമിലിയാനോ അല്‍ഫാരോയാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി ആദ്യം വല ചലിപ്പിച്ചത്. പന്തുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കടുത്ത അല്‍ഫാരോ ഗോവന്‍ ഗോളിയെ കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലെത്തിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 84-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോവന്‍ പോസ്റ്റിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവില്‍ ജൊനാഥന്‍ ലൂക്കയിലൂടെ പുണെ രണ്ടാം ഗോളും വലയിലാക്കി വിജയം ഉറപ്പാക്കി.

കളിക്കളത്തില്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും കളംനിറഞ്ഞ് കളിച്ച പുണെയുടെ ആദില്‍ ഖാനാണ് കളിയിലെ താരം. വിജയത്തോടെ ഏഴ് മത്സരങ്ങളില്‍ നാല് വിജയവും മൂന്ന് തോല്‍വിയും സഹിതം 12 പോയന്റോടെ പുണെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. തോറ്റെങ്കിലും ഗോവ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തുടരും.

