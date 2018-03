ജംഷേദ്പുര്‍: നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ജംഷേദ്പുര്‍ എഫ്.സി.യെ തകര്‍ത്ത് എഫ്.സി. ഗോവ ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ സെമിഫൈനലില്‍ കടന്നു. എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനായിരുന്നു ഗോവയുടെ ജയം. സൂപ്പര്‍താരം ഫെറാന്‍ കോറോമിനസ് ഇരട്ടഗോള്‍ (29, 51) നേടി. മാനുവല്‍ ലാന്‍സറോട്ടെയും (69) സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു. ഗോള്‍കീപ്പര്‍മാരായ സുബ്രതോപാലും നവീന്‍ കുമാറും ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

ഗോവയുമെത്തിയതോടെ ഐ.എസ്.എല്‍. സെമിഫൈനല്‍ ലൈനപ്പായി. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ബെംഗളൂരു എഫ്.സി.യും നാലാം സ്ഥാനക്കാരായ എഫ്.സി. പുണെ സിറ്റിയും ആദ്യ സെമിയില്‍ കളിക്കും. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ചെന്നൈയിന്‍ എഫ്.സി.ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ എഫ്.സി. ഗോവയാണ് എതിരാളി.

ജയിച്ചാല്‍ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങിയ ജാംഷേദ്പുര്‍ എഫ്.സിക്ക് കളിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ സുബ്രതോപാല്‍ ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായത് തിരിച്ചടിയായി. ബോക്സിന് പുറത്ത് പന്ത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതാണ് സുബ്രതോയ്ക്ക് വിനയായത്. ഇതോടെ പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയ ടീമിന് ആക്രമണ ഫുട്ബോള്‍ കളിച്ച ഗോവയെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താനായില്ല. ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഒരു ഗോള്‍ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയതെങ്കില്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വലയിലെത്തി. ഗോവന്‍ ഗോളി നവീന്‍ കുമാര്‍ സുബ്രതോപാലിന്റെ അബദ്ധം അനുകരിച്ച് 75-ാം മിനിറ്റില്‍ പുറത്തുപോയെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ജാംഷേദ്പുരിനായില്ല.

സെമി ഫൈനല്‍

# സെമിഫൈനല്‍ ആദ്യപാദം

മാര്‍ച്ച് 7 - പുണെ സിറ്റി - ബെംഗളൂരു

മാര്‍ച്ച് 10 - എഫ്.സി. ഗോവ - ചെന്നൈയിന്‍

# സെമിഫൈനല്‍ രണ്ടാംപാദം

മാര്‍ച്ച് 11 - ബെംഗളൂരു - പുണെ സിറ്റി

മാര്‍ച്ച് 13 - ചെന്നൈയിന്‍ - എഫ്.സി. ഗോവ​

