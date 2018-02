മുംബൈ: സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ മുംബൈക്ക് തോല്‍വി. മുംബൈ ഫുട്‌ബോള്‍ അറീനയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ജംഷേദ്പുരിന് മുന്നില്‍ മുംബൈ അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. കൂടുതല്‍ സമയവും പന്ത് മുംബൈയുടെ കൈവശമായിരുന്നെങ്കിലും മത്സരഫലം ജംഷേദ്പുരിന് അനുകൂലമായി.

ആദ്യ പകുതിയില്‍ സഞ്ചു പ്രദാനിന്റെ സെല്‍ഫ് ഗോളിലാണ് ജംഷേദ്പുര്‍ സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡ് തുറന്നത്. 79-ാം മിനിറ്റില്‍ എവര്‍ട്ടണ്‍ സാന്റോസിലൂടെ മുംബൈ സമനില പിടിച്ചു. എന്നാല്‍ മത്സരം അവശേഷിക്കാന്‍ മിനിറ്റുകള്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെ ബികാസ് ജയ്‌റുവിലൂടെ ജംഷേദ്പുര്‍ ലീഡ് നേടി. അവസാന നിമിഷം മുംബൈക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഗോളാക്കാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ ജംഷേദ്പുര്‍ ഈ സീസണിലെ ആറാം വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

വിജയത്തോടെ 14 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 22 പോയന്റോടെ ജംഷേദ്പുര്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 17 പോയന്റുള്ള മുംബൈ ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.

Belfort saw his shot saved, but Jairu saw his shot hit the back of the net!#LetsFootball #MUMJAM https://t.co/95kaReDThs pic.twitter.com/ORbyb131FE