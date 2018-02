കൊല്‍ക്കത്ത: ഇയാന്‍ ഹ്യൂമും സന്ദേശ് ജിങ്കനുമില്ലാതെ സെമിപ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്താനിറങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ തട്ടകത്തില്‍ സമനില. ബാള്‍ഡ്‌വിന്‍സണും ബെര്‍ബറ്റോവും ഐ.എസ്.എല്ലിലെ ആദ്യ ഗോള്‍ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തിരിച്ചടിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത സമനില കണ്ടെത്തുകയായികുന്നു. ഇരുടീമുകളും രണ്ട് വീതം ഗോളുകള്‍ നേടി.

ജിങ്കന്റെ അഭാവത്തില്‍ വെസ് ബ്രൗണിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് കളത്തിലറങ്ങിയത്. ബെര്‍ബറ്റോവ് ആദ്യ ഇലവനില്‍ തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ ഒപ്പം മുന്നേറ്റത്തില്‍ കോച്ച് ഡേവിഡ് ജെയിംസ് അണിനിരത്തിയത് ബാള്‍ഡ്‌വിന്‍സണെയും സി.കെ വിനീതിനെയുമാണ്. ജിങ്കന്റെ അഭാവത്തില്‍ പ്രതിരോധം കാത്തതാകട്ടെ പെസിച്ചും വെസ് ബ്രൗണും ലാല്‍റുവതാരയും ചേര്‍ന്നാണ്.

കളി തുടങ്ങി ആദ്യ ഗോളടിച്ചത് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സാണ്. 36-ാം മിനിറ്റില്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡ് താരം ഗുയോണ്‍ വിന്‍ണസിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മലയാളി താരം പ്രശാന്ത് നല്‍കിയ ക്രോസില്‍ ഒന്നു തലവെയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ബാള്‍ഡ്‌വിന്‍സണ്. എന്നാല്‍ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തന്നെ കൊല്‍ക്കത്ത തിരിച്ചടിച്ചു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലെ അലസത മുതലെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് താരം റയാന്‍ ടെയ്‌ലര്‍ ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയില്‍ കൂടുതല്‍ ആക്രമണവുമായി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് തിരിച്ചുവന്നു. ഇതിന് 54-ാം മിനിറ്റില്‍ ഫലവും കണ്ടു. സൂപ്പര്‍ താരം ബെര്‍ബറ്റോവിന്റെ വലങ്കാലന്‍ വോളി കൊല്‍ക്കത്തയുടെ വല ചുംബിച്ചു. പക്ഷേ ആ ലീഡിനും അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല. 73-ാം മിനിറ്റില്‍ ടോം തോര്‍പ്പയിലൂടെ കൊല്‍ക്കത്ത തിരിച്ചടിച്ചു. തോര്‍പ്പയുടെ ഹെഡ്ഡര്‍ ബ്ലാസ്‌േേറ്റഴ്‌സ് ഗോള്‍കീപ്പറേയും നിഷ്പ്രഭനാക്കി വലയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് വിജയഗോളിനായി കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ബോക്‌സിലേക്ക് നിരന്തരം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഗോള്‍ മാത്രം അകന്നുനിന്നു.

സമനിലയോടെ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ സെമിപ്രതീക്ഷകള്‍ വീണ്ടും ത്രിശങ്കുവിലായി. 15 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 21 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ്.

Live Updates

കിക്കോഫ്

1' ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് അനുകൂലമായ കോര്‍ണര്‍

8' വിനീത് ജാക്കിചന്ദിന് ക്രോസ് നല്‍കുന്നു, പക്ഷേ ജാക്കിചന്ദ് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി

11' കീഗന്റെ ലോങ്‌റേഞ്ച്‌ ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തേക്ക്‌

16' വിനീതിന്റെ മുന്നേറ്റം കൊല്‍ക്കത്ത പ്രതിരോധത്തില്‍ തട്ടി പുറത്തേക്ക്‌

18' കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്, ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തേക്ക്‌

20' ഗോളി മാത്രം മുന്നില്‍ നില്‍ക്കെ തോമസിന് സുവര്‍ണാവസരം, പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ പ്രതിരോധത്തില്‍ തട്ടി പുറത്തേക്ക്‌

മത്സരം 25 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു, ഗോളടിക്കാതെ ഇരുടീമുകളും

28' ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങിന്റെ ഹെഡ്ഡര്‍ ബോക്‌സിലേക്ക്, അതിവിദഗ്ദ്ധമായി കൊല്‍ക്കത്ത പ്രതിരോധം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു

31' ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഡിഫന്‍ഡര്‍ ലാല്‍റുവതാരയ്ക്ക് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്‌

33' ഗോള്‍....കൊല്‍ക്കത്തക്കെതിരെ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് മുന്നില്‍, ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ഐസ്‌ലന്‍ഡ് താരം ബാള്‍ഡ് വിന്‍സണ്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മലയാളി താരം കെ. പ്രശാന്തിന്റെ ഷോട്ടില്‍ ഹെഡ്ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബാള്‍ഡ്‌വിന്‍സണ്‍

37' ഗോള്‍...തിരച്ചടിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത, ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ പ്രതിരോധപ്പിഴവില്‍ അവസരം മുതലെടുത്ത് ടെയ്‌ലര്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടു

43' ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ഡിഫന്‍ഡര്‍ പെസിച്ചിന് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ

രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികസമയം

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സും കൊല്‍ക്കത്തയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം

54' ഗോള്‍...കൊല്‍ക്കത്തക്കെതിരെ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് വീണ്ടും മുന്നില്‍, ബെര്‍ബറ്റോവിന്റെ വലങ്കാലന്‍ ഷോട്ട് വലയിലേക്ക്..(2-1)

ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ബെര്‍ബയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍

73' വീണ്ടും ഗോള്‍...ടോം തോര്‍പ്പെയിലൂടെ കൊല്‍ക്കത്ത തിരിച്ചടിച്ചു (2-2). തോര്‍പ്പയുടെ ചാട്ടുളി ഹെഡ്ഡര്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോള്‍കീപ്പറെയും നിഷ്പ്രഭനാക്കി വലയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി

ബെര്‍ബറ്റോവിന് പകരം മലയാളി താരം സഹല്‍ അബ്ദുസമദ് ഗ്രൗണ്ടില്‍. സഹലിന്റെ ആദ്യ ഐഎസ്എല്‍ മത്സരം

മൂന്ന് മിനിറ്റ് അധികസമയം

അവസാന മിനിറ്റുകളില്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ ആക്രമണം. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ബോക്‌സില്‍ നിരന്തരം ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ നിര്‍ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഗോള്‍ മാത്രം അകന്നുനിന്നു.

ഫൈനല്‍ വിസില്‍ (ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് 2-2 കൊല്‍ക്കത്ത)