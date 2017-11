കൊച്ചി: കലൂര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തെ മഞ്ഞക്കടലാക്കി മാറ്റിയ ആരാധകര്‍ക്ക് നിരാശത്തുടക്കം നല്‍കി കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ്. ഐ.എസ്.എല്ലിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയും ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സും ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു. ഒരു ഗോളെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തിയ ആരാധകര്‍ക്ക് സുന്ദരമായൊരു നീക്കം സമ്മാനിക്കാന്‍ പോലും ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗോള്‍കീപ്പര്‍ പോള്‍ റാച്ച്ബുക്കയുടെയും പ്രതിരോധതത്തില്‍ സന്ദേശ് ജിങ്കന്റെയും നെമഞ്ച പെസിച്ചിന്റെയും ഇടപെടല്‍ കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് സമനിലയുമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പെസിച്ച് തന്നെയാണ് കളിയിലെ ഹീറോയും. ഹ്യൂമിന് പകരം യുവതാരം സിഫ്‌നോസിനെയും സി.കെ വിനീതിന് പകരം പ്രശാന്തിനെയും പെകൂസന് പകരം ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങിനെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഗോള്‍ മാത്രം അകന്നുനിന്നു.

ലൈവ് അപ്‌ഡേറ്റ്‌സ്

ലൈനപ്പ്



കിക്കോഫ്‌

3' കറേജ് പെകൂസന്റെ മുന്നേറ്റം, ഒന്നുമായില്ല

4' തൊട്ടുപിന്നാലെ അരാറ്റ ഇസുമിയുടെ ഗോളടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല

6' സി.കെ വിനീതിന്റെ മുന്നേറ്റം, ഓഫ്‌സൈഡ്‌

മത്സരം പത്തുമിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു

11' സി.കെ വിനീതിന്റെ മുന്നേറ്റം, കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍

13' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പത്തൊമ്പതുകാരന്‍ ഹിതേഷ് ശര്‍മ്മയുടെ ഗോളടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോള്‍കീപ്പര്‍ റാച്ച്ബുക്കയുടെ കിടിലന്‍ സെയ്‌വ്‌

Rachubka with a strong punch to get the ball away!



Watch it LIVE on @hotstartweets: https://t.co/kuMUvsEazL

JioTV users can watch it LIVE on the app. #ISLMoments #KERKOL #LetsFootball pic.twitter.com/pvFrHEbdfH — Indian Super League (@IndSuperLeague) November 17, 2017

17' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ കോര്‍ണര്‍ കിക്ക്, വിഫലം

19' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ നാസി ക്യൂകിയുടെ ഷോട്ട്, പക്ഷേ ദുര്‍ബലമായിപ്പോയി

24' ഇയാന്‍ ഹ്യൂമിന്റെ കോര്‍ണറില്‍ ജിങ്കന്റെ ഗോളടിക്കാനുള്ള ശ്രമം

27' ഇയാന്‍ ഹ്യൂമിന്റെ ഡയഗണല്‍ ബോള്‍, കൊല്‍ക്കത്തന്‍ ഗോളിയുടെ സെയ്‌വ്‌

മത്സരം 30 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു

33' കറേജ് പെകൂസന്റെ മുന്നേറ്റം, ഫൗള്‍ ചെയ്തു വീഴ്ത്തുന്നു, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്‌

മത്സരത്തിനിടെ സന്ദേശ് ജിങ്കന്‍

40' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ കോര്‍ണര്‍ കിക്ക്, നേരെ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ഗോള്‍കീപ്പറുടെ കൈയിലേക്ക്‌

45' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ഒരു ലോങ്‌റേഞ്ച് ഷോട്ട്, നേരെ ഗോള്‍കീപ്പറുടെ കൈയിലേക്ക്‌

രണ്ടു മിനിറ്റ് അധിക സമയം

46' മിലന്‍ സിങ്ങിന്റെ ഷോട്ട്, ലക്ഷ്യം തെറ്റി പുറത്തേക്ക്‌

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് 0-0 കൊല്‍ക്കത്ത

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം

47' ഇയാന്‍ ഹ്യൂമിന്റെ മുന്നേറ്റം, പക്ഷേ ബെര്‍ബറ്റോവിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ല. അതിനു മുമ്പ് കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ക്ലിയറന്‍സ്‌

49' മനോഹരമായൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവില്‍ സി.കെ വിനീതിന്റെ ഇടങ്കാലന്‍ ഷോട്ട്, ഗോള്‍കീപ്പറുടെ സെയ്‌വ്്, റീബൗണ്ട് വന്ന പന്തില്‍ പെകൂസണും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല, ദുര്‍ബലമായ ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം തെറ്റി

A piledriver by @ckvineeth, but Debjit was up to it!



Watch it LIVE on @hotstartweets: https://t.co/kuMUvsEazL

JioTV users can watch it LIVE on the app. #ISLMoments #KERKOL #LetsFootball pic.twitter.com/rgqRjTYsKk — Indian Super League (@IndSuperLeague) November 17, 2017

50' റിനോ ആന്റോയുടെ വിഫമലായ ശ്രമം

മത്സരത്തിനിടെ ഇയാന്‍ ഹ്യൂം

53' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ കോര്‍ണര്‍ കിക്ക്, ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ ഹെഡ്ഡ് ചെയ്ത് ജിങ്കന്‍ ഒഴിവാക്കുന്നു

56' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ കോര്‍ണര്‍ കിക്ക്, കൊല്‍ക്കത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോര്‍ദി മൊണ്ടേലയുടെ സൂപ്പര്‍ ഹെഡ്ഡ്, പക്ഷേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോള്‍കീപ്പറുടെ കിടിലന്‍ സെയ്‌വ്‌

59' ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് നിരയില്‍ മാറ്റം, ഇയാന്‍ ഹ്യൂമിന് പകരം ഇരുപതുകാരനായ യുവ ഡച്ച് സ്‌ട്രൈക്കര്‍ സിഫ്‌നോസ് കളത്തില്‍

61' കൊല്‍ക്കത്ത സ്‌ട്രൈക്കറെ മാറ്റി, ക്യൂച്ചിയ്ക്ക് പകരം റോബിന്‍ സിങ്ങ്‌

65' കൊല്‍ക്കത്തയുടെ മനോഹരമായ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവില്‍ ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ പെസിച്ചിന്റെ ക്ലിയറന്‍സ്‌

66' സിഫ്‌നോസിന്റെ മനോഹരമായ മുന്നേറ്റം, പക്ഷേ കോര്‍ണറില്‍ അവസാനിക്കുന്നു

70' ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി കൊല്‍ക്കത്തയുടെ പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരത്തിന്റെ ലോങ്‌റേഞ്ച്, നേരിയ വ്യത്യാസത്തില്‍ പോസ്റ്റില്‍ തട്ടി റീബൗണ്ട്, പക്ഷേ ബോക്‌സിനുള്ളിലെ മൂന്ന് കൊല്‍ക്കത്ത താരങ്ങള്‍ക്കും പന്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ല

കറേജ് പെകൂസണ് പരിക്ക്‌

73' റോബിന്‍ സിങ്ങിന്റെ സൂപ്പര്‍ പാസ്, ഹിതേഷിന്റെ ബാക്ക് ഹീല്‍ ഗോളിനുള്ള ശ്രമം പാഴായി

79' സി.കെ വിനീതിന് പകരം പ്രശാന്തിനെ ഇറക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്, പ്രശാന്തിന്റെ ഐ.എസ്.എല്‍ അരങ്ങേറ്റം

81' പെകൂസണ് പകരം ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങ്‌

84' വലതു വിങ്ങിലൂടെ പ്രശാന്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, ബോക്‌സിനുള്ളിലെ സിഫ്‌നോസിന് പാസ്സ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സിഫ്‌നോസിന് അത് പാഴാക്കി

87' ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ള റോബിന്‍ സിങ്ങിന്റെ ശ്രമം

മത്സരത്തിനിടയില്‍ നിന്ന് ഫോട്ടോ: ബി മുരളീകൃഷ്ണന്‍

മൂന്ന് മിനിറ്റ് അധിക സമയം

90' മിലന്‍ സിങ്ങിന്റെ കോര്‍ണര്‍ കിക്കില്‍ ബെര്‍ബറ്റോവിന്റെ സൂപ്പര്‍ ശ്രമം, പക്ഷേ കൊല്‍ക്കത്ത ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മജൂംദാര്‍ രക്ഷക്കെത്തി

ഫൈനല്‍ വിസില്‍

കൊല്‍ക്കത്ത 0-0 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌